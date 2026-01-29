SON DAKİKA: Trabzonspor Umut Nayir transferi için Tümosan Konyaspor ile anlaşmaya vardı!

Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor arasında Umut Nayir'in transferi konusunda anlaşma sağlandı.

A Spor'un haberine göre, anlaşma kapsamında bordo mavililerde forma giyen Olaigbe ve Baniya, yeşil beyazlılara transfer olacak.

İki oyuncu için Tümosan Konyaspor, Trabzonspor'a bonservis ödemesi yapacak ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay verecek.

BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI!

32 yaşındaki santrfor bu sezon Tümosan Konyaspor formasıyla 21 karşılaşmada boy gösterdi. Milli futbolcu bu maçlarda 8 gol ve 4 asist kaydetti. 1.91 boyundaki forvetin güncel piyasa değeri ise 700 bin Euro olarak belirlenmiş durumda.