Haberler UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Kızılyıldız ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak ilk 8 umutlarını sürdürmeyi hedefleyen Kızılyıldız, 13 puanla 11. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanıp, puanını 15'e yükseltmeyi hedefleyen Celta Vigo ise rakibi gibi üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Kızılyıldız-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 10:10
Kızılyıldız-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Kızılyıldız ile Celta Vigo arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Sahasında galibiyet alarak ilk 8 hedefini canlı tutmak isteyen Sırp temsilcisi, 13 puanla 11. sırada bulunuyor. Zorlu deplasmana çıkacak Celta Vigo ise kazanıp puanını 15'e yükselterek üst sıralara tırmanmanın peşinde. Peki, Kızılyıldız-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada oynanacak Kızılyıldız-Celta Vigo maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

KIZILYILDIZ-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak Kızılyıldız-Celta Vigo maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

