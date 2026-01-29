Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...
Fenerbahçe, forvet hattında yaşanabilecek ayrılıklar nedeniyle transfer çalışmalarını hızlandırdı.
En-Nesyri ve Jhon Duran'ın takımdan ayrılma ihtimali, sarı-lacivertli yönetimi yeni arayışlara yöneltti.
Teknik heyetle yapılan görüşmelerde önceliğin net şekilde santrfor bölgesine verildiği öğrenildi.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Hollanda basını, sarı-lacivertlilerin Wout Weghorst ile yakından ilgilendiğini yazdı.
33 yaşındaki oyuncunun Ajax ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Fenerbahçe'nin ise transferi erkenden bitirmek istediği iddia ediliyor.
Weghorst, bu sezon Ajax formasıyla 19 maçta 7 gol kaydetti.
Yönetimin kısa süre içinde forvet transferiyle ilgili somut adımlar atması bekleniyor.
