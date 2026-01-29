CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Ara transfer döneminde kadrosuna Guendouzi ve Musaba gibi önemli isimleri katan Fenerbahçe'de forvet hattı için çalışmalar sürüyor. Jhon Duran ve En-Nesyri'nin ayrılma ihtimaline karşı sürpriz bir santrforu gündemine aldı. Hollanda basını, Sarı lacivertlilerin Beşiktaş'ın eski golcüsüyle ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 09:27
Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Fenerbahçe, forvet hattında yaşanabilecek ayrılıklar nedeniyle transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

En-Nesyri ve Jhon Duran'ın takımdan ayrılma ihtimali, sarı-lacivertli yönetimi yeni arayışlara yöneltti.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Teknik heyetle yapılan görüşmelerde önceliğin net şekilde santrfor bölgesine verildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Hollanda basını, sarı-lacivertlilerin Wout Weghorst ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Daha önce Beşiktaş forması giyen deneyimli golcü, Süper Lig'i yakından tanıyor.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

33 yaşındaki oyuncunun Ajax ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Fenerbahçe'nin ise transferi erkenden bitirmek istediği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Weghorst, bu sezon Ajax formasıyla 19 maçta 7 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

Yönetimin kısa süre içinde forvet transferiyle ilgili somut adımlar atması bekleniyor.

F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
Ömer Üründül'den maç sonu flaş eleştiri!
