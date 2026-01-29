Real Betis-Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Real Betis ile Feyenoord, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Manuel Pellegrini yönetimindeki İspanyol temsilcisi, sahasında alacağı galibiyetle ligi ilk 8 içinde tamamlama hedefini güçlendirmek istiyor. Zorlu deplasmana çıkacak Feyenoord ise 6 puanla 26. sırada yer alırken, kazanarak turnuvada yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Real Betis-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL BETIS-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Real Betis-Feyenoord maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL BETIS-FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Benito Villamarin'de oynanacak Real Betis-Feyenoord maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.