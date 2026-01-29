CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Betis-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Betis-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Real Betis ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. Manuel Pellegrini yönetiminde ligi ilk 8'de tamamlamanın hesaplarını yapan İspanyol ekibi, evinde oynayacağı maçı kazanmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda 3 puan alıp turnuvaya devam etmenin yollarını arayacak Hollanda temsilcisi ise 6 puanla 26. sırada bulunuyor. Peki, Real Betis-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 08:40
Real Betis-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Betis-Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Real Betis ile Feyenoord, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Manuel Pellegrini yönetimindeki İspanyol temsilcisi, sahasında alacağı galibiyetle ligi ilk 8 içinde tamamlama hedefini güçlendirmek istiyor. Zorlu deplasmana çıkacak Feyenoord ise 6 puanla 26. sırada yer alırken, kazanarak turnuvada yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Real Betis-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL BETIS-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Real Betis-Feyenoord maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

REAL BETIS-FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Benito Villamarin'de oynanacak Real Betis-Feyenoord maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

İngilizler M. City - G.Saray maçını konuşuyor! İşte atılan manşetler
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...
"Sahaya kaptan olarak çıktı ama..."
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
