Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetimin, Uruguaylı yıldızın geleceğine dair önemli bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 09:41
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını ilk 24'e yazdıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılarda gözler bir yandan transfer çalışmalarına çevrilirken, takımın dinamosu Lucas Torreira ile ilgili sürpriz bir haber geldi.

Bir süredir hakkında ayrılık iddiaları orta atılan Uruguaylı orta saha hakkında yeni bir karar alındı. İşte ayrıntılar...

G.SARAY YÖNETİMİNDEN FLAŞ KARAR!

Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'in sözleşmelerini uzatan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve teknik direktör Okan Buruk'un ücretlerinde iyileştirmeye gitmişti.

Sabah'ın haberine göre, iç transferde sıradaki imzayı Lucas Torreira'nın atması bekleniyor.

2022 yazında Galatasaray'a gelen Torreira, 2024 yılında sözleşmesini uzatmış ve 2.7 milyon Euro olan garanti ücreti 3.5 milyon Euro'ya çıkartılmıştı.

Son dönemdeki transferlerin ardından zam beklentisine giren Uruguaylı yıldızın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Torreira'nın garanti ücreti 4 milyon Euro seviyesine çıkartılarak takım içindeki dengeler korunacak.

BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI!

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray'da 28 karşılaşmada boy gösterdi.

29 yaşındaki isim bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
