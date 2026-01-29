Galatasaray'dan flaş Lucas Torreira kararı!
G.SARAY YÖNETİMİNDEN FLAŞ KARAR!
Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'in sözleşmelerini uzatan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve teknik direktör Okan Buruk'un ücretlerinde iyileştirmeye gitmişti.
Sabah'ın haberine göre, iç transferde sıradaki imzayı Lucas Torreira'nın atması bekleniyor.
2022 yazında Galatasaray'a gelen Torreira, 2024 yılında sözleşmesini uzatmış ve 2.7 milyon Euro olan garanti ücreti 3.5 milyon Euro'ya çıkartılmıştı.
Son dönemdeki transferlerin ardından zam beklentisine giren Uruguaylı yıldızın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Torreira'nın garanti ücreti 4 milyon Euro seviyesine çıkartılarak takım içindeki dengeler korunacak.
BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI!
Lucas Torreira bu sezon Galatasaray'da 28 karşılaşmada boy gösterdi.
29 yaşındaki isim bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
