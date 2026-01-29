CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Go Ahead Eagles ile Braga karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak ilk 24'e kalmanın yollarını arayacak Hollanda temsilcisi, 6 puanla 30. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak ilk 8'e kalmayı garantilemek isteyen Portekiz ekibi ise 16 puanla 5. sırada bulunuyor. Peki, Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 08:27
Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Go Ahead Eagles-Braga maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Go Ahead Eagles ile Braga arasında oynanacak kritik karşılaşmayla sürüyor. Sahasında kazanarak ilk 24 hedefini canlı tutmak isteyen Hollanda ekibi, 6 puanla alt sıralarda yer alırken tüm kozlarını bu maça yatırmış durumda. Deplasmanda sahaya çıkacak Braga ise 16 puanla 5. sırada bulunuyor ve alacağı galibiyetle ilk 8'i garantilemenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde, Go Ahead Eagles-Braga maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

GO AHEAD EAGLES-BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Go Ahead Eagles-Braga maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

GO AHEAD EAGLES-BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

De Adelaarshorst'ta oynanacak Go Ahead Eagles-Braga maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...
İngilizler M. City - G.Saray maçını konuşuyor! İşte atılan manşetler
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Türkiye ve Özbekistan arasında imzalar atılacak! Mirziyoyev Ankara'ya geliyor
"Sahaya kaptan olarak çıktı ama..."
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
