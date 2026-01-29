CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Kristjan Asllani bombası! Kartal transferi bitiriyor

Beşiktaş'tan Kristjan Asllani bombası! Kartal transferi bitiriyor

Ara transfer döneminin en sessiz takımlarından Beşiktaş, yeni orta sahasına kavuşmaya hazırlanıyor. Ünlü gazeteci Di Marzio'un haberine göre; siyah beyazlılar, Torino'da kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani'yi kadrosuna katmaya çok yakın. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 10:28
Beşiktaş'tan Kristjan Asllani bombası! Kartal transferi bitiriyor

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Ocak ayında birçok futbolcusuyla yollarını ayıran siyah beyazlılar, takım kadrosunda büyük bir rahatlama yaşamıştı.

Beşiktaş'ta şimdi gözler gelecek isimlere çevrildi. Kartal özellikle orta saha takviyesi yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Bu doğrultuda yönetim, İtalya Serie A takımlarından Torino'da kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani'yi gündemine aldı.

Ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, bonservisi Inter'de bulunan Arnavut oyuncu, Beşiktaş'a transfer olmaya çok yaklaştı. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak siyah beyazlılara gelebileceği aktarıldı. Asllani'nin transfere olumlu yanıt verdiği ve Beşiktaş'ın hem Inter hem de Torino'yla transferin son aşamalarını tamamlamak üzere görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Torino'nun yaz aylarında Inter'den kiraladığı Asllani'nin son dönemde ilk 11'deki yerini kaybettiği ve son iki maçta kadroya bile alınmadığının altı çizildi. Bu noktada Asllani'nin, Inter'de yedek kulübesinde geçirdiği dönemin ve Torino'daki inişli çıkışlı macerasının ardından kendini yeniden kanıtlamak istediği ifade edildi.

BU SEZON 16 MAÇA ÇIKTI!

Kristjan Asllani bu sezon Torino'da toplam 16 karşılaşmaya çıktı. Asllani bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Arnavut orta sahanın, bonservisini elinde bulunduran Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İŞTE O HABER:

