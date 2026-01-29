CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Panathinaikos-Roma MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos-Roma MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Panathinaikos ile Roma karşı karşıya gelecek. Üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan ve turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan Yunan ekibi, evinde oynayacağı maçta puanını 14'e yükseltmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda ilk 8'de kalmanın yollarını arayacak İtalya temsilcisi ise 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Panathinaikos-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 11:13
Panathinaikos-Roma MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftanın öne çıkan mücadelelerinden birinde Panathinaikos ile Roma karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki iddiasını sürdürmek isteyen Yunan temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak puanını 14'e çıkarmayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Zorlu Atina deplasmanına çıkacak Roma ise 15 puanla 6. sırada bulunurken, alacağı bir sonuçla ilk 8'deki yerini korumanın hesaplarını yapıyor. Peki, Panathinaikos-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Panathinaikos-Roma maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

PANATHINAIKOS-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiako Stadio Spyros Louis'te oynanacak Panathinaikos-Roma maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PANATHINAIKOS-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Panathinaikos: Lafont; Calabria, Ingason, Touba, Kyriakopoulos; Sanches, Gnezda Cerin; Pellistri, Bakasetas, Zaroury; Tetteh

Roma: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Tsmikas; Soule, Pellegrini; Ferguson

