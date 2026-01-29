Aston Villa-Salzburg MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Aston Villa ile Salzburg arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam ediyor. Son maçında Fenerbahçe'yi mağlup ederek moral depolayan Unai Emery'nin ekibi, bu karşılaşmayı da kazanıp zirve yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Salzburg ise 6 puanla 28. sırada bulunurken, alacağı bir sonuçla tur umutlarını canlı tutmanın peşinde. Peki, Aston Villa-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada oynanacak Aston Villa-Salzburg maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

ASTON VILLA-SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Salzburg maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-SALZBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Bizot; Garcia, Lindelof, Mings, Digne; Bogarde, Onana, Hemmings; Sancho, Guessand, Buendia

Salzburg: Schlager; Trummer, Gadou, Schuster, Kratzig; Kitano, Diabate, Bidstrup; Baidoo, Ratkov, Alajbegovic