İngiliz basını Manchester City - Galatasaray maçına geniş yer verdi! İşte atılan manşetler
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının son maçında Manchester City'ye 2-0 mağlup olmasına rağmen adını play-off turuna yazdırdı. İngiliz basını, Manchester City - Galatasaray maçına geniş yer verdi. İşte atılan manşetler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Manchester City bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek lig aşamasını 8. sırada tamamladı. Galatasaray ise lig aşamasını 10 puanla noktalayarak adını play-off turuna yazdırdı.
BBC: Manchester City, Galatasaray'ı rahat bir şekilde geçerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girmeyi başardı
THE GUARDIAN: Manchester City, Erling Haaland ile Galatasaray karşısında galibiyete ulaşarak son 16'ya yükseldi
SKY SPORTS: Manchester City, Erling Haaland ve Rayan Cherki ile Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi
THE STANDARD: Erling Haaland gol hasretine son verdi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 kesinleşti
IRISH INDEPENDENT: Erling Haaland'ın gol hasretine son vermesiyle Manchester City, Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girdi
THE SUN: City, Haaland ile ilk 8'e girmeyi başardı
