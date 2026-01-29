CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının son maçında Manchester City'ye 2-0 mağlup olmasına rağmen adını play-off turuna yazdırdı. İngiliz basını, Manchester City - Galatasaray maçına geniş yer verdi. İşte atılan manşetler...

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 09:19
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının 8. ve son haftasında Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla İngiliz ekibi oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Erling Haaland ve 29. dakikada Rayan Cherki kaydetti.

Manchester City bu sonuçla puanını 16'ya yükselterek lig aşamasını 8. sırada tamamladı. Galatasaray ise lig aşamasını 10 puanla noktalayarak adını play-off turuna yazdırdı.

İngiliz basını, Manchester City - Galatasaray maçına geniş yer verdi. İşte atılan manşetler...

BBC: Manchester City, Galatasaray'ı rahat bir şekilde geçerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girmeyi başardı

THE GUARDIAN: Manchester City, Erling Haaland ile Galatasaray karşısında galibiyete ulaşarak son 16'ya yükseldi

SKY SPORTS: Manchester City, Erling Haaland ve Rayan Cherki ile Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi

THE STANDARD: Erling Haaland gol hasretine son verdi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 kesinleşti

IRISH INDEPENDENT: Erling Haaland'ın gol hasretine son vermesiyle Manchester City, Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girdi

THE SUN: City, Haaland ile ilk 8'e girmeyi başardı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
