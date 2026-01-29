CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Genk-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Genk-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Genk ile Malmö FF karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak ik 8'e yükselmenin hesaplarını yapan Belçika temsilcisi, 13 puanla 10. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak turnuvaya 3 puan ile veda etmenin yollarını arayacak İsveç ekibi ise 1 puanla 35. sırada bulunuyor. Peki, Genk-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 08:49
Genk-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Genk-Malmö FF maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Genk ile Malmö FF arasında oynanacak mücadeleyle sürüyor. Sahasında galibiyet alarak ilk 8'e yükselmeyi hedefleyen Belçika temsilcisi, 13 puanla 10. sırada yer alırken kritik bir maça çıkıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Malmö FF ise 1 puanla 35. basamakta bulunuyor ve turnuvaya 3 puanla veda edebilmek için sürpriz peşinde. Peki, Genk-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENK-MALMO FF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada oynanacak Genk-Malmö FF maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

GENK-MALMO FF MAÇI HANGİ KANALDA?

Cageka Arena'da oynanacak Genk-Malmö FF maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...
G.Saray'dan flaş Torreira kararı!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Türkiye ve Özbekistan arasında imzalar atılacak! Mirziyoyev Ankara'ya geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Sahaya kaptan olarak çıktı ama..."
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? 09:35
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... 09:27
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı detayları Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı detayları 09:03
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor! Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor! 08:51
Genk-Malmö FF maçı ne zaman? Genk-Malmö FF maçı ne zaman? 08:49
Real Betis-Feyenoord maçı detayları Real Betis-Feyenoord maçı detayları 08:40
Daha Eski
Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman? Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman? 08:27
Porto-Rangers maçı detayları Porto-Rangers maçı detayları 08:10
Sturm Graz-Brann maçı ne zaman? Sturm Graz-Brann maçı ne zaman? 08:00
FCSB-Fenerbahçe maçı detayları FCSB-Fenerbahçe maçı detayları 07:00
Benfica sürprizi Benfica sürprizi 02:25
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor 01:52