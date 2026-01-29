Genk-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Genk-Malmö FF maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Genk ile Malmö FF arasında oynanacak mücadeleyle sürüyor. Sahasında galibiyet alarak ilk 8'e yükselmeyi hedefleyen Belçika temsilcisi, 13 puanla 10. sırada yer alırken kritik bir maça çıkıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Malmö FF ise 1 puanla 35. basamakta bulunuyor ve turnuvaya 3 puanla veda edebilmek için sürpriz peşinde. Peki, Genk-Malmö FF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENK-MALMO FF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada oynanacak Genk-Malmö FF maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

GENK-MALMO FF MAÇI HANGİ KANALDA?

Cageka Arena'da oynanacak Genk-Malmö FF maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.