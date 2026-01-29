CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Türk derbisine sahne olacak haftada hata yapmak istemeyen iki takım da kazanmanın yollarını arayacak. Sarı-lacivertlilerin turnuvada bir maçı eksik 16 galibiyeti bulunurken, lacivert-beyazlıların ise 6 galibiyeti mevcut. Heyecan dolu karşılaşma öncesi basketbolseverler ise "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 09:03
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de 25. hafta, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak Türk derbisine sahne olacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadelede iki ekip de hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen 16 galibiyetle averajla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler avantajını korumak isterken, 6 galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar ise zorlu deplasmanda çıkış peşinde. Karşılaşma öncesinde basketbolseverler, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR

Anadolu Efes, Fenerbahçe maçıyla bu sezonki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. İki kez şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de en kötü dönemlerinden birini geçiren lacivert-beyazlılar, oynadığı son 8 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Büyük umutlarla girdiği 2025-26 sezonunda sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayan ve başantrenör değişikliğine giden Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet sonucunda averajla 19. basamakta yer aldı. Lacivert-beyazlı takım, organizasyonun 6. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 79-69 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE BEKO İLE ANADOLU EFES ARASINDA 26. RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip kazandı.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...
İngilizler M. City - G.Saray maçını konuşuyor! İşte atılan manşetler
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Türkiye ve Özbekistan arasında imzalar atılacak! Mirziyoyev Ankara'ya geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Sahaya kaptan olarak çıktı ama..."
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? 09:35
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... 09:27
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı detayları Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı detayları 09:03
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor! Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor! 08:51
Genk-Malmö FF maçı ne zaman? Genk-Malmö FF maçı ne zaman? 08:49
Real Betis-Feyenoord maçı detayları Real Betis-Feyenoord maçı detayları 08:40
Daha Eski
Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman? Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman? 08:27
Porto-Rangers maçı detayları Porto-Rangers maçı detayları 08:10
Sturm Graz-Brann maçı ne zaman? Sturm Graz-Brann maçı ne zaman? 08:00
FCSB-Fenerbahçe maçı detayları FCSB-Fenerbahçe maçı detayları 07:00
Benfica sürprizi Benfica sürprizi 02:25
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor 01:52