Haberler Galatasaray Kante'den Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: N'Golo Kante transferi için uzun uğraşlar veren Fenerbahçe yönetimi, Fransız yıldızın transferi için bir kez daha Suudi Arabistan'a gitmişti. Öte yandan Arap basın, tecrübeli futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 10:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 10:04
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, İzmir ekibi karşısında yaşanan puan kaybı sonrası transferde gaza bastı.

Şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, orta saha ve forvet transferleri için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki bir numaralı hedefiyse Fransız yıldız N'Golo Kante…

Sarı-lacivertliler, kariyerini Al-Ittihad'da sürdüren deneyimli orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladı.

Ancak Suudi Arabistan ekibinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncusu için bonservis bedeli istemesi transferi çıkmaza soktu.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Golo Kante için yüklü bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Al-Ittihad ise oyuncusunu bonservis bedeli olmadan göndermeye yanaşmıyor.

Arap ekibi Kante için 10-12 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ederken, sarı-lacivertli kurmaylar geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki futbolcu için bir kez daha Suudi Arabistan'a gitmişti.

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcunun transferini bitirmeye yaklaştığı iddia edilirken, Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Arriyadiyah muhabiri Majid Hood'un haberine göre, Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için yaptığı teklifi reddetti.

