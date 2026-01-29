Kante'den Fenerbahçe'yi yıkan haber!
Sarı-lacivertliler, kariyerini Al-Ittihad'da sürdüren deneyimli orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladı.
Ancak Suudi Arabistan ekibinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncusu için bonservis bedeli istemesi transferi çıkmaza soktu.
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Golo Kante için yüklü bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Al-Ittihad ise oyuncusunu bonservis bedeli olmadan göndermeye yanaşmıyor.
Arap ekibi Kante için 10-12 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ederken, sarı-lacivertli kurmaylar geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki futbolcu için bir kez daha Suudi Arabistan'a gitmişti.
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcunun transferini bitirmeye yaklaştığı iddia edilirken, Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Arriyadiyah muhabiri Majid Hood'un haberine göre, Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante için yaptığı teklifi reddetti.
Arap gazeteci, Fransız orta saha oyuncusunun takımda kalacağını belirtti.
