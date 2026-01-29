Celtic-Utrect maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi CANLI

Celtic-Utrect maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Celtic ile Utrecht arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Sahasında galibiyet alarak Avrupa yolculuğunu devam ettirmeyi amaçlayan İskoç temsilcisi, 8 puanla 24. sırada bulunuyor. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan ve sadece 1 puanla 34. basamakta yer alan Utrecht ise zorlu deplasmandan kazanarak turnuvaya onurlu bir veda yapmanın peşinde. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Celtic-Utrecht maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

CELTIC-UTRECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Celtic-Utrecht maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CELTIC-UTRECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Park'ta oynanacak Celtic-Utrecht maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.