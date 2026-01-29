CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Celtic-Utrect maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi CANLI

Celtic-Utrect maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Celtic ile Utrecht karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak turnuvaya devam etmek isteyen İskoç ekibi, 8 puanla 24. sırada yer alıyor. Turnuvada beklentilerin altında kalan ve 1 puanla 34. sırada bulunan Hollanda temsilcisi, zorlu deplasmanda kazanarak Avrupa'ya veda etmenin yollarını arayacak. Peki, Celtic-Utrect maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 09:53
Celtic-Utrect maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi CANLI

Celtic-Utrect maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Celtic ile Utrecht arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Sahasında galibiyet alarak Avrupa yolculuğunu devam ettirmeyi amaçlayan İskoç temsilcisi, 8 puanla 24. sırada bulunuyor. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan ve sadece 1 puanla 34. basamakta yer alan Utrecht ise zorlu deplasmandan kazanarak turnuvaya onurlu bir veda yapmanın peşinde. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Celtic-Utrecht maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

CELTIC-UTRECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Celtic-Utrecht maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CELTIC-UTRECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Park'ta oynanacak Celtic-Utrecht maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

İngilizler M. City - G.Saray maçını konuşuyor! İşte atılan manşetler
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Türkiye ve Özbekistan arasında imzalar atılacak! Mirziyoyev Ankara'ya geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Sahaya kaptan olarak çıktı ama..."
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? 09:35
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... 09:27
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı detayları Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı detayları 09:03
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor! Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor! 08:51
Genk-Malmö FF maçı ne zaman? Genk-Malmö FF maçı ne zaman? 08:49
Real Betis-Feyenoord maçı detayları Real Betis-Feyenoord maçı detayları 08:40
Daha Eski
Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman? Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman? 08:27
Porto-Rangers maçı detayları Porto-Rangers maçı detayları 08:10
Sturm Graz-Brann maçı ne zaman? Sturm Graz-Brann maçı ne zaman? 08:00
FCSB-Fenerbahçe maçı detayları FCSB-Fenerbahçe maçı detayları 07:00
Benfica sürprizi Benfica sürprizi 02:25
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor 01:52