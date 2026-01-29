CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Basel ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak ilk 24'e kalmanın hesaplarını yapan Basel, 6 puanla 27. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan üst sıralara yükselmenin yollarını arayacak Viktoria Plzen ise 11 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 09:35
Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basel-Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Basel ile Viktoria Plzen arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Sahasında kazanarak ilk 24 hedefini sürdürmek isteyen Basel, 6 puanla 27. sırada yer alırken bu maçı dönüm noktası olarak görüyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Viktoria Plzen ise 11 puanla 17. basamakta bulunuyor ve hata yapmadan üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

BASEL-VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada oynanacak Basel-Viktoria Plzen maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

BASEL-VIKTORIA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Saint Jakob-Park'ta oynanacak Basel-Viktoria Plzen maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı...
İngilizler M. City - G.Saray maçını konuşuyor! İşte atılan manşetler
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Türkiye ve Özbekistan arasında imzalar atılacak! Mirziyoyev Ankara'ya geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Sahaya kaptan olarak çıktı ama..."
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman? 09:35
F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... F.Bahçe'den sürpriz golcü hamlesi! Beşiktaş'ın eski yıldızı... 09:27
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı detayları Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı detayları 09:03
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor! Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor! 08:51
Genk-Malmö FF maçı ne zaman? Genk-Malmö FF maçı ne zaman? 08:49
Real Betis-Feyenoord maçı detayları Real Betis-Feyenoord maçı detayları 08:40
Daha Eski
Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman? Go Ahead Eagles-Braga maçı ne zaman? 08:27
Porto-Rangers maçı detayları Porto-Rangers maçı detayları 08:10
Sturm Graz-Brann maçı ne zaman? Sturm Graz-Brann maçı ne zaman? 08:00
FCSB-Fenerbahçe maçı detayları FCSB-Fenerbahçe maçı detayları 07:00
Benfica sürprizi Benfica sürprizi 02:25
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor 01:52