Basel-Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Basel ile Viktoria Plzen arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Sahasında kazanarak ilk 24 hedefini sürdürmek isteyen Basel, 6 puanla 27. sırada yer alırken bu maçı dönüm noktası olarak görüyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Viktoria Plzen ise 11 puanla 17. basamakta bulunuyor ve hata yapmadan üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Basel-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

BASEL-VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada oynanacak Basel-Viktoria Plzen maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

BASEL-VIKTORIA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Saint Jakob-Park'ta oynanacak Basel-Viktoria Plzen maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.