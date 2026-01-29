GALATASARAY HABERLERİ - Wilfred Singo'dan eleştirilere flaş yanıt!
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Wilfred Singo, eleştirilere yanıt verdi. Fildişili oyuncu "Cevabımı sahada vereceğim" sözleriyle geri dönüş sinyali verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 11:52 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 12:47
Takvim'de yer alan habere göre; sakatlığını atlatan 25 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine, "Hakkımda söylenen sözler beni çok üzdü. Gereken cevabı sahada vereceğim" dediği belirtildi.
Wilfried Singo Galatasaray'da 10 maçta görev aldı.
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen savunma oyuncusunun 1 asisti bulunuyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.