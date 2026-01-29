GALATASARAY HABERLERİ - Wilfred Singo'dan eleştirilere flaş yanıt!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Wilfred Singo, eleştirilere yanıt verdi. Fildişili oyuncu "Cevabımı sahada vereceğim" sözleriyle geri dönüş sinyali verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 11:52 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 12:47
Galatasaray'ın sezon başında 30.7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Wilfried Singo, bu sezon sadece 10 maçta forma giyebildi.

Sakatlığı nedeniyle birçok maçta görev alamayan Fildişili oyuncu, hedef tahtasına kondu.

Yıldız oyuncunun bu durumdan çok rahatsız olduğu öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; sakatlığını atlatan 25 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine, "Hakkımda söylenen sözler beni çok üzdü. Gereken cevabı sahada vereceğim" dediği belirtildi.

Wilfried Singo Galatasaray'da 10 maçta görev aldı.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen savunma oyuncusunun 1 asisti bulunuyor.

