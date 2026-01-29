CANLI SKOR ANA SAYFA
Cezaları açıklandı! Ergin Ataman'a ettikleri küfürlerin karşılığı...

Cezaları açıklandı! Ergin Ataman'a ettikleri küfürlerin karşılığı...

EuroLeague'in 24. haftasında oynanan Makkabi Tel Aviv-Panathinaikos karşılaşmasında ev sahibi takımın taraftarlarının başantrenör Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle aldığı ceza belli oldu. İşte İsrail ekibine verilen komik ceza...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 18:05
Cezaları açıklandı! Ergin Ataman'a ettikleri küfürlerin karşılığı...

Panathinaikos Başantrenörü ve A Milli Takım koçu Ergin Ataman, EuroLeague'in 24. haftasında Tel Aviv'de oynanan maç öncesinde ağır hakaretlere ve küfürlü tezahüratlara maruz kalmıştı. Maç öncesi 300'den fazla İsrailli taraftar, takım otobüsünü salon girişinde bekleyerek Ataman'a sözlü saldırıda bulunmuştu. İsrailli taraftarların maç boyunca küfürlü tezahüratlarına devam etmesi gündem olurken Ataman, maç sonu açıklamalarında EuroLeague'in bu duruma güçlü bir şekilde müdahale etmesi gerektiğini dile getirmişti. İsrail ekibi için saha kapatma ve caydırıcı para cezası gibi sert yaptırımlar beklenirken verilen ceza tepki çekti.

YALNIZCA 12 BİN EURO

EuroLeague Disiplin Talimatı'nın 29.2.f maddesi uyarınca uygulanan cezayla ilgili yapılan açıklamada, "Maccabi Rapyd, Panathinaikos ile oynanan maç sırasında taraftarlarının yaptığı hakaret içerikli tezahüratlar nedeniyle Avrupa Ligi Basketbol Disiplin Kuralları uyarınca 12 bin euro para cezasına çarptırıldı." ifadeleri kullanıldı.

