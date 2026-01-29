Fenerbahçe Lookman'ın transferinde ısrarcı! İtalyan basınından flaş iddialar

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ile İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'ya kiralanırken sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesini karşılık anlaşarak fesheden Cenk Tosun ise bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca Bartuğ Elmaz, Fatih Karagümrük ve İrfan Can Eğribayat da Samsunspor'a kiralandı.