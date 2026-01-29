CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Lookman'ın transferinde ısrarcı! İtalyan basınından flaş iddialar

Fenerbahçe ile ismi uzun süredir transfer iddialarında anılan Ademola Lookman hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan o haberlere göre, sarı-lacivertlilerin Lookman'ın transferi için nabız yokladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 18:14 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 18:32
Ara transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, ara transfere hızlı bir başlangıç yapmış ve Anthony Musaba, Mert Günok ile Matteo Guendouzi transferlerini açıklamıştı.

Kanarya'da bazı isimler ile de yolların ayrıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ile İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'ya kiralanırken sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesini karşılık anlaşarak fesheden Cenk Tosun ise bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca Bartuğ Elmaz, Fatih Karagümrük ve İrfan Can Eğribayat da Samsunspor'a kiralandı.

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile de yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli ekip, Rennes'e transfer olan Szymanski için resmi sosyal medya hesabından bir ayrılık mesajı yayımladı. Fenerbahçe'nin paylaşımındaki ifadeler ise şu şekilde:

"Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

Öte yandan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Uzun süredir ismi transferde Fenerbahçe ile anılan Ademola Lookman hakkında İtalyan basınından sarı-lacivertlileri sevindirecek bir gelişme aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Ademola Lookman için nabız yokladığı ve bu ilgisini somut bir teklife dönüştürmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin temaslarının resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceğinin ve transferde hangi formülün önerileceğinin belirsiz olduğu iddia edildi.

Di Marzio haberinde son olarak Lookman için geçen haftalarda Galatasaray'ın da ciddi bir ilgide bulunduğunu yazarken Türk takımlarının Lookman'ı ısrarla takip etmeye devam ettiğini belirtti.

F.BAHÇE LOOKMAN İLE PRENSİPTE ANLAŞTI!

Ademola Lookman'ın Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında bir iddia da Orazio Accomando'dan geldi.

Accomando'nun haberinde, Lookman'ın Fenerbahçe ile uzun süredir prensipte anlaşmasının olduğu ve Nijeryalı futbolcunun transferinde gerçekten ısrar eden tek takımın Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

Haberin devamında Fenerbahçe ile Atalanta arasındaki tek farkın transfer formülünde olduğu belirtilirken, Fenerbahçe Başkanı'nın Lookman'ı istediği ve transfer dönemi bitene kadar denemeye devam edeceği vurgulandı.

9 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİF EDİLDİ

Öte yandan İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Nijeryalı yıldıza 9 milyon euro'luk maaş teklifini iletti.

İşte dış basında bahsi geçen o haberler...

