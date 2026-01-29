CANLI SKOR ANA SAYFA
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın formasını giyen ABD'li oyuncu Malachi Flynn'e Türk vatandaşlığı verildi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 19:12 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 19:15
Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın formasını giyen ABD'li oyuncu Malachi Flynn'e Türk vatandaşlığı verildi. Oyun kurucu pozisyonunda forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri tamamlandı. Bahçeşehir Koleji'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı." ifadesi kullanıldı.

Malachi Flynn'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak tercih edilmesi bekleniyor.

Kariyerinde NBA ekipleri Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons'ın formalarını giyen Flynn, bu sezon başında Bahçeşehir Koleji'nin kadrosuna dahil edilmişti.

İŞTE KULÜBÜN PAYLAŞIMI

