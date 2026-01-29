Fenerbahçe'den 19'luk golcü hamlesi: Sidiki Cherif!
Ara transfer dönemi perdesi kapanmadan önce kadrosuna golcü takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Angers'te forma giyen 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Şampiyonluk yolunda bir başka puan kaybına daha tahammülü olmayan Kadıköy yönetimi, listede yer alan yıldız isimler ve kulüpleri ile temaslarını sıklaştırırken bu isimlerden Sidiki Cherif'e yoğunluk vermeye başladı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin L'Equipe'den derlediği habere göre Fenerbahçe, Sidiki için tüm imkanlarını seferber etme kararı aldı.
Crystal Palace ve Paris FC'nin 19 yaşındaki santrfor için haftalardır görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilirken sarı-lacivertlilerin transferi bitirme ihtimali vurgulandı.
Sidiki, bu sezon Angers ile forması ile Ligue 1'de 19 müsabakada boy gösterdi.
Bu karşılaşmalarda toplamda 4 kez fileleri sarsmayı başaran Fransız golcü, gelecek vadeden isimlerden biri olarak Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.
