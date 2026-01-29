CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 19'luk golcü hamlesi: Sidiki Cherif!

Fenerbahçe'den 19'luk golcü hamlesi: Sidiki Cherif!

Ara transfer dönemi perdesi kapanmadan önce kadrosuna golcü takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda Angers'te forma giyen 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif için temaslarını sıklaştırdı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 20:12
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'den 19'luk golcü hamlesi: Sidiki Cherif!

Ara transfer döneminin biteceği 6 Şubat 2026 tarihinden önce Trendyol Süper Lig'de takımlar, kadrolarına yapacakları takviyeler için vites artırdı.

Fenerbahçe'den 19'luk golcü hamlesi: Sidiki Cherif!

Bu doğrultuda kış dönemi perdesi kapanmadan önce 9 numara transferini tamamlamak isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir isim için harekete geçti.

Fenerbahçe'den 19'luk golcü hamlesi: Sidiki Cherif!

Sarı-lacivertliler, son olarak Göztepe'yi ağırladıkları ve 1-1'lik beraberliğin ardından zirve yarışında puan kaybettikleri maçın ardından golcü transferi için "acil durum" ilan etmişti.

Fenerbahçe'den 19'luk golcü hamlesi: Sidiki Cherif!

Şampiyonluk yolunda bir başka puan kaybına daha tahammülü olmayan Kadıköy yönetimi, listede yer alan yıldız isimler ve kulüpleri ile temaslarını sıklaştırırken bu isimlerden Sidiki Cherif'e yoğunluk vermeye başladı.

Fenerbahçe'den 19'luk golcü hamlesi: Sidiki Cherif!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin L'Equipe'den derlediği habere göre Fenerbahçe, Sidiki için tüm imkanlarını seferber etme kararı aldı.

Fenerbahçe'den 19'luk golcü hamlesi: Sidiki Cherif!

Crystal Palace ve Paris FC'nin 19 yaşındaki santrfor için haftalardır görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilirken sarı-lacivertlilerin transferi bitirme ihtimali vurgulandı.

Fenerbahçe'den 19'luk golcü hamlesi: Sidiki Cherif!

Sidiki, bu sezon Angers ile forması ile Ligue 1'de 19 müsabakada boy gösterdi.

Fenerbahçe'den 19'luk golcü hamlesi: Sidiki Cherif!

Bu karşılaşmalarda toplamda 4 kez fileleri sarsmayı başaran Fransız golcü, gelecek vadeden isimlerden biri olarak Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'den 19'luk golcü hamlesi: Sidiki Cherif!

İşte o haber...

İsrail ekibine komik ceza! Ataman'a küfretmişlerdi
F.Bahçe ve Al-Ittihad arasında dev takas!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Özbekistan ile anlaşmalar imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ABD'li oyuncu Türk vatandaşı oldu ABD'li oyuncu Türk vatandaşı oldu 19:05
F.Bahçe Lookman'dan vazgeçmiyor! F.Bahçe Lookman'dan vazgeçmiyor! 18:14
İsrail ekibine komik ceza! Ataman'a küfretmişlerdi İsrail ekibine komik ceza! Ataman'a küfretmişlerdi 18:04
Fırtına'nın Antalya kafilesi açıklandı! Fırtına'nın Antalya kafilesi açıklandı! 15:54
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! 15:29
Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali belli oldu! Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali belli oldu! 15:18
Daha Eski
G.Saray transferi resmen açıkladı! G.Saray transferi resmen açıkladı! 15:17
Beşiktaş Asllani'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş saati Beşiktaş Asllani'ye kavuşuyor! İşte İstanbul'a geliş saati 14:59
Kayserispor'da sağ bek transferi tamam! Kayserispor'da sağ bek transferi tamam! 14:45
FCSB-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri FCSB-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 14:25
Beşiktaş'ta Yasin Özcan siftah yaptı! Beşiktaş'ta Yasin Özcan siftah yaptı! 14:23
F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! Lookman… F.Bahçe ve G.Saray'a transfer şoku! Lookman… 14:16