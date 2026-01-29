CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'a Koreli forvet: Hyeon-gyu Oh!

Beşiktaş, ara transfer dönemi perdesinin kapanmasına günler kala forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların gündemindeki isim ise Genk forması giyen Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh oldu. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 21:44
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekibin santrfor takviyesi için belirlediği isim netleşti. Güney Kore'nin en büyük gazetelerinden biri The Chosun'da yer alan habere göre Beşiktaş, Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen Hyeon-gyu Oh'u gündemine aldı. Yönetimin, Güney Koreli forvetin transferi için resmi temaslara başladığı ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

24 yaşındaki golcü, bu sezon Genk formasıyla 30 karşılaşmada görev yaptı. Hyeon-gyu Oh, söz konusu maçlarda 10 gol atarken 3 de asist katkısı sağladı. Genk ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Milli takım kariyerinde de dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nda 24 maçta forma giydi ve bu süreçte 6 gole imza attı.

İŞTE O HABER

DİĞER
