Haberler Fenerbahçe Ederson kalesinde devleşti! Art arda 2 kritik kurtarış

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FSCB ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson art arda 2 pozisyonda kalesinde devleşerek rakibine gol izni vermedi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 23:49
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki 8. ve son maçında Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e konuk oldu.

Mücadelenin 31. dakikasında soldan gelişen atakta rakibin çektiği şutu çıkaran Ederson gole izin vermedi.

İşte o pozisyon...

5 DAKİKA SONRA TEKRAR

Maçın bu kez 36. dakikasında sağdan gelişen FSCB atağında kaleye gelen sert şutta topu tokatlayan Ederson ikinci kez kritik pozisyonda rakibe geçit vermedi.

İşte o anlar...

