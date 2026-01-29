Ederson kalesinde devleşti! Art arda 2 kritik kurtarış

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki 8. ve son maçında Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e konuk oldu.
Mücadelenin 31. dakikasında soldan gelişen atakta rakibin çektiği şutu çıkaran Ederson gole izin vermedi.
İşte o pozisyon...
Ederson'dan Olaru'ya geçit yok! pic.twitter.com/iIlgUn0kNZ— TRT Spor (@trtspor) January 29, 2026
5 DAKİKA SONRA TEKRAR
Maçın bu kez 36. dakikasında sağdan gelişen FSCB atağında kaleye gelen sert şutta topu tokatlayan Ederson ikinci kez kritik pozisyonda rakibe geçit vermedi.
İşte o anlar...
Ederson kurtarmaya devam ediyor! pic.twitter.com/3z0e04bXYt— TRT Spor (@trtspor) January 29, 2026