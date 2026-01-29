CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona erdi! İşte puan durumu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında sahasında FCSB ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve lig aşamasını 12 puan ile tamamladı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının sona ermesinin ardından puan durumunun son hali...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 01:17 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 01:26
36- MACCABI TEL AVIV: 1

35- MALMÖ: 1

34- UTRECHT: 1

33- NICE: 3

32- RANGERS: 4

31- SALZBURG: 6

30- BASEL: 6

29- FEYENOORD: 6

28- GO AHEAD EAGLES: 7

27- FCSB: 7

26- STURM GRAZ: 7

25- YOUNG BOYS: 9

24- BRANN: 9

23- DINAMO ZAGREB: 10

22- LUDOGORETS: 10

21- CELTIC: 11

20- PANATHINAIKOS: 12

19- FENERBAHÇE: 12

18- LILLE: 12

17- PAOK: 12

16- CELTA VIGO: 13

15- KIZILYILDIZ: 14

14- VIKTORIA PLZEN: 14

13- NOTTINGHAM FOREST: 14

12- FERENCVAROS: 15

11- STUTTGART: 15

10- BOLOGNA: 15

9- GENK: 16

8- ROMA: 16

7- FREIBURG: 17

6- BRAGA: 17

5- PORTO: 17

4- REAL BETIS: 17

