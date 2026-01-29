UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona erdi! İşte puan durumu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında sahasında FCSB ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve lig aşamasını 12 puan ile tamamladı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının sona ermesinin ardından puan durumunun son hali...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 01:17 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 01:26
33- NICE: 3
32- RANGERS: 4
31- SALZBURG: 6
30- BASEL: 6
29- FEYENOORD: 6
28- GO AHEAD EAGLES: 7
27- FCSB: 7
26- STURM GRAZ: 7
25- YOUNG BOYS: 9
24- BRANN: 9
23- DINAMO ZAGREB: 10
22- LUDOGORETS: 10
21- CELTIC: 11
20- PANATHINAIKOS: 12
19- FENERBAHÇE: 12
18- LILLE: 12
17- PAOK: 12
16- CELTA VIGO: 13
15- KIZILYILDIZ: 14
14- VIKTORIA PLZEN: 14
13- NOTTINGHAM FOREST: 14
12- FERENCVAROS: 15
11- STUTTGART: 15
10- BOLOGNA: 15
9- GENK: 16
8- ROMA: 16
7- FREIBURG: 17
6- BRAGA: 17
5- PORTO: 17
4- REAL BETIS: 17
3- MIDTJYLLAND: 19
2- ASTON VILLA: 21
1- LYON: 21
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.