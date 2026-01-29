CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde: İddialar asılsız!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde: İddialar asılsız!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, FCSB mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 01:33 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 01:34
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde: İddialar asılsız!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son haftasında deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte grup aşamasını 19. sırada tamamlayarak play-off turuna katılmaya hak kazandı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Jayden Oosterwolde, "Bir üst tura çıktığımız için mutluyuz. Ancak buraya kazanmak için geldik ama gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Şanslar da yarattık kazanmak için ama olmadı. Pazar günü Kocaelispor ile önemli maçımız var, ona odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"İDDİALAR ASILSIZ!"

"Sakatlıktan döndükten sonra her maçta görev alıyorum, bu beni mutlu ediyor. Stoper pozisyonunda oynuyorum ve burada oynamak, kendimi geliştirmek istiyorum. Medyada 'Sol bek oynamak istemiyormuşum' gibi bir algı var. Hocamla sürekli konuşuyorum, sol bekte oynamam gerekirse de oynarım. Kendi performansımdan ve her maç oynamaktan mutluyum. Hocam nerede isterse, orada oynarım."

