Fenerbahçe'den maçın ardından İsmail Yüksek: Bize yakışmadı
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sarı-lacivertlilerin maçtaki tek golünü kaydeden İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 01:24
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek maçın ardından konuştu. 18. dakikada sarı-lacivertlilerin maçtaki tek golünü kaydeden Yüksek, "Play-off'a kaldığımız için mutluyuz ama bu oyun bize yakışmadı.Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Turnuvanın en iddialı takımlarından biriyiz, hatalarımızı telafi edeceğiz. İyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım." ifadelerini kullandı.