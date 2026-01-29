CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den maçın ardından İsmail Yüksek: Bize yakışmadı

Fenerbahçe'den maçın ardından İsmail Yüksek: Bize yakışmadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sarı-lacivertlilerin maçtaki tek golünü kaydeden İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 01:24
Fenerbahçe'den maçın ardından İsmail Yüksek: Bize yakışmadı
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek maçın ardından konuştu. 18. dakikada sarı-lacivertlilerin maçtaki tek golünü kaydeden Yüksek, "Play-off'a kaldığımız için mutluyuz ama bu oyun bize yakışmadı.Bugün buradaki taraftarın verdiği emeğe layık bir oyun değildi. Turnuvanın en iddialı takımlarından biriyiz, hatalarımızı telafi edeceğiz. İyi bir oyun ve çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
F.Bahçe play-off'ta!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İstanbul'da Özbekistan okulu Hatay'da deprem konutları açıldı! Başkan Erdoğan: Özbekistan depremde acımızı paylaştı!
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Domenico Tedesco: Kötü bir maç çıkardık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz 02:00
Domenico Tedesco: Kötü bir maç çıkardık Domenico Tedesco: Kötü bir maç çıkardık 01:36
Oosterwolde: İddialar asılsız! Oosterwolde: İddialar asılsız! 01:33
İsmail Yüksek: Bize yakışmadı İsmail Yüksek: Bize yakışmadı 01:23
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona erdi! İşte puan durumu UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona erdi! İşte puan durumu 01:17
Temsilcilerimiz turladı! İşte ülke puanımız Temsilcilerimiz turladı! İşte ülke puanımız 01:11
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri! İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri! 01:04
F.Bahçe play-off'ta! F.Bahçe play-off'ta! 00:56
Beşiktaş'ta Asllani'nin uçuşu iptal edildi! Beşiktaş'ta Asllani'nin uçuşu iptal edildi! 00:37
Ederson kalesinde devleşti! Art arda 2 kez... Ederson kalesinde devleşti! Art arda 2 kez... 23:47
F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 23:25
Domenico Tedesco'dan En-Nesyri sözleri! Domenico Tedesco'dan En-Nesyri sözleri! 22:06