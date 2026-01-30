CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe

Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler santrfor hamlesi yapmak isterken gündemine ise Sörloth, Dovbyk, Nunez gibi isimler gelmişti. Son olarak sarı-lacivertlilerin Corinthians forması giyen Yuri Alberto için hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için ayırdığı bütçe ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe

Alexander Sörloth, Artem Dovbyk, Darwin Nunez ve Beto gibi isimlerin transferinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, aradığı golcüyü Güney Amerika'da buldu.

Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe

Scout ekibinin talebi doğrultusunda izlemeye alınan 24 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Domenico Tedesco da onay verince harekete geçme kararı alındı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe

Sarı-lacivertlilerin transfer komitesi, Yuri Alberto için en geç pazartesi günü Brezilya ekibine teklifte bulunacak.

Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe

BEDELSİZ OLARAK GELDİ

Fenerbahçe'nin bu transfer için 20 milyon euroluk bütçe ayırdığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre ise; Corinthians oyuncusunu 30 milyon euronun altında bir miktara bırakmak istemiyor.

Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe

Corinthians, 2023'ün ocak ayında Yuri Alberto'yu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe

Şu ana kadar Brezilya ekibinde 211 maça çıkan 24 yaşındaki santrfor, 78 kez gol sevinci yaşarken, 21 defa da takım arkadaşlarına asist yaptı. Alberto, bu sezon 2 gol attı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe

ZENIT 25 MİLYON EURO ÖDEDİ

Futbola Santos altyapısında başlayan Yuri Alberto, buradan Internacional'e gitti.

Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe

Inter, 2 sezon sonra Zenit'e 25 milyon euroya oyuncuyu sattı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe

Oyuncu, 2023'te ise Corinthians'a bedelsiz olarak geldi.

