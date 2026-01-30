Fenerbahçe'nin golcüsü Brezilya'dan gelecek! İşte transfere ayrılan bütçe
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler santrfor hamlesi yapmak isterken gündemine ise Sörloth, Dovbyk, Nunez gibi isimler gelmişti. Son olarak sarı-lacivertlilerin Corinthians forması giyen Yuri Alberto için hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için ayırdığı bütçe ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 06:51
BEDELSİZ OLARAK GELDİ
Fenerbahçe'nin bu transfer için 20 milyon euroluk bütçe ayırdığı belirtildi.
Brezilya basınına yansıyan haberlere göre ise; Corinthians oyuncusunu 30 milyon euronun altında bir miktara bırakmak istemiyor.
Corinthians, 2023'ün ocak ayında Yuri Alberto'yu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Şu ana kadar Brezilya ekibinde 211 maça çıkan 24 yaşındaki santrfor, 78 kez gol sevinci yaşarken, 21 defa da takım arkadaşlarına asist yaptı. Alberto, bu sezon 2 gol attı.
ZENIT 25 MİLYON EURO ÖDEDİ
Futbola Santos altyapısında başlayan Yuri Alberto, buradan Internacional'e gitti.
Inter, 2 sezon sonra Zenit'e 25 milyon euroya oyuncuyu sattı.
Oyuncu, 2023'te ise Corinthians'a bedelsiz olarak geldi.
