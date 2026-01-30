Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz pişmanlığı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi performansıyla beklentilerin uzağında kalan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray cephesinde hayal kırıklığı yaratan isimler arasında yer aldı. Devler Ligi'nde gol ya da asist katkısı üretemeyen milli futbolcu için yaz transfer döneminde 40 milyon euro bedelle NEOM SC'den gelen teklifin geri çevrilmesi, kaçırılmış önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 06:51
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi performansı tartışmaların odağına yerleşti.

Sarı-Kırmızılı camiada beklentilerin oldukça altında kalan 24 yaşındaki oyuncu için, "Keşke satılsaydı" yorumları yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda etkisiz bir görüntü çizen Barış Alper Yılmaz, gol ya da asist katkısı veremedi.

Milli yıldız, Avrupa arenasındaki tek somut katkısını Liverpool karşılaşmasında Victor Osimhen'in gole çevirdiği penaltıyı kazandırarak yaptı.

Bunun dışında sahada varlık gösterememesi, eleştirilerin artmasına neden oldu.

Özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin 40 milyon euro'ya varan teklif yaptığı iddiaları, Takvim'de yer alan habere göre mevcut tabloyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Taraftarlar ve spor kamuoyu, Şampiyonlar Ligi'nde alınan verimsiz performans sonrası bu teklifin değerlendirilmemesini büyük bir fırsat kaybı olarak yorumluyor.

Milli oyuncunun Trendyol Süper Lig karnesi ise 17 maçta 5 gol/8 asist şeklinde.

Barış Alper Yılmaz'ın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar.

