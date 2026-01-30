Fenerbahçe'ye İrlandalı golcü! Transferde ters köşe
Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerine girilirken büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilere sürpriz bir öneri geldi. Yönetim, 21 yaşındaki İrlandalı o golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de golcü transferi için gündeme birçok oyuncu gelmişti.
9 numara transferi için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine gelen son isim ise Roma forması giyen Evan Ferguson oldu.
21 yaşındaki İrlandalı golcü şu an Roma'da kiralık oynuyor ve bonservisi İngiliz ekibi Brighton'da.
Takvim'in haberine göre, menajerlerin de Ferguson'u Fenerbahçe'ye teklif ettiği öne sürüldü.
Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu, 5 gol atarken 2 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Ferguson, 26 kez İrlanda Milli Takım formasını giydi.
Ferguson 8 kez de fileleri havalandırmayı başardı.
