CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Para tenisçi Ahmet Kaplan Avustralya Açık'a yarı finalde veda etti

Para tenisçi Ahmet Kaplan Avustralya Açık'a yarı finalde veda etti

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda "quad" tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan, yarı finalde Hollandalı Sam Schroder'e 2-0 yenildi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 09:17
Para tenisçi Ahmet Kaplan Avustralya Açık'a yarı finalde veda etti

Dünya 4 numarası Ahmet, sezonun ilk grand slam tenis turnuvasında 2 numaralı seribaşı Schroder'e 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup oldu.

Milli para tenisçi, böylece Avustralya Açık'ı üst üste ikinci kez yarı finalist olarak tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ahmet turnuva boyunca kortta gösterdiği azim, mücadele gücü ve istikrarlı performansıyla Türk tenisinin yükselen değerlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bize yaşattığın gurur için teşekkürler Ahmet. İnanıyoruz ki daha nice başarılara birlikte tanıklık edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

F.Bahçe'ye İrlandalı golcü! Transferde ters köşe
Villarreal’den Gueye için uçuk talep!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Kayıp olarak aranan Deniz İbişler'in denize atladığı ortaya çıktı: Görüntüler ilk kez A Haber'de
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen'li Houston rahat kazandı! Alperen'li Houston rahat kazandı! 09:47
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 09:45
Antalyaspor Trabzonspor maçı detayları Antalyaspor Trabzonspor maçı detayları 09:41
Asllani'nin geliş zamanı belli oldu! Asllani'nin geliş zamanı belli oldu! 09:33
Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlıyor! Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlıyor! 09:22
CANLI | Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri CANLI | Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri 09:17
Daha Eski
Kaplan Avustralya Açık'a veda etti Kaplan Avustralya Açık'a veda etti 09:16
F.Bahçe'ye İrlandalı golcü! Transferde ters köşe F.Bahçe'ye İrlandalı golcü! Transferde ters köşe 09:13
Galatasaray'ın Play Off rakipleri belli oluyor Galatasaray'ın Play Off rakipleri belli oluyor 09:02
Maç sonu F.Bahçeli yıldıza flaş eleştiri! Maç sonu F.Bahçeli yıldıza flaş eleştiri! 08:39
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! 08:37
Önümüze bakıyoruz Önümüze bakıyoruz 02:16