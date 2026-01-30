CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani'nin geliş zamanı belli oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İtalya Ligi ekiplerinden Inter'den kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Kristjan Asllani'nin, İstanbul'a geliş zamanını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 09:33 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 09:52
Beşiktaş Kulübü, İtalya Ligi takımlarından Inter'den kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Kristjan Asllani'nin, İstanbul'a geliş zamanını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kristjan Asllani, bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'A GELİŞİ İPTAL EDİLMİŞTİ!

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut futbolcu Kristjan Asllani'nin dün gece İstanbul'a gelişi yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal olmuştu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımda Asllani'nin saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarılmış ancak daha sonra uçak yaşanan teknik bir arıza nedeniyle kalkışı sağlayamamıştı.

