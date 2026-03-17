N'Golo Kante: Umarım ligi kazanırız

Fenerbahçe forması ile ilk golünü Gaziantep FK karşısında kaydeden N'Golo Kante, 4-1'lik galibiyetin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Fransız futbolcunun maç sonu sözleri...

"BURAYA GELDİĞİM İLK ANDAN BERİ..."

"Ben aslında ilk geldiğim andan beri iyi karşılandım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yeni bir lige, yeni bir ülkeye geldim. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan beri kendimi iyi hissediyorum. Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum."

"UMARIM LİGİ KAZANIRIZ"

"Muhakkak farklılıklar var Suudi Arabistan ile, oyun ritmi, hava farklı. Şu ana kadar bu ligi daha iyi tanıyorum. Umarım sezon sonunda ligi kazanırız."

"KALİTESİ YÜKSEK BİR TAKIMIZ"

"Çok fazla kaliteli oyuncu var kadroda. Hocamız, en iyimizi vermemiz için itici güç oluyor. Kalitesi yüksek bir takımız. Umarım birlikte güzel şeyler başarırız."