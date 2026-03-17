Sporting CP çeyrek finalde! Bodo/Glimt masalı sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Sporting CP, sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Norveç'te 3-0 kaybettiği maçın rövanşında normal süreyi 3-0 galip noktalayan Portekiz temsilcisi, maçın uzatma bölümünde bulduğu iki golle Bodo/Glimt'in fişini çekti ve toplamda 5-3'lük skorla eşleşmeden tur biletiyle ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini sırasıyla Gonçalo Inacio, Pedro Gonçalves, Luis Suarez, Araujo ve Rafael Nel kaydetti.

Sporting CP, çeyrek finalde Arsenal/Bayer Leverkusen eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.