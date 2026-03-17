CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Sporting CP çeyrek finalde! Bodo/Glimt masalı sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayan Sporting CP, uzatmalara giden karşılaşmayı 5-0 kazanarak çeyrek final biletini kaptı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 00:33
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Sporting CP, sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Norveç'te 3-0 kaybettiği maçın rövanşında normal süreyi 3-0 galip noktalayan Portekiz temsilcisi, maçın uzatma bölümünde bulduğu iki golle Bodo/Glimt'in fişini çekti ve toplamda 5-3'lük skorla eşleşmeden tur biletiyle ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini sırasıyla Gonçalo Inacio, Pedro Gonçalves, Luis Suarez, Araujo ve Rafael Nel kaydetti.

Sporting CP, çeyrek finalde Arsenal/Bayer Leverkusen eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen...
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 19. gün | İsrail "Laricani'yi vurduk" dedi İran'dan mesaj geldi | Trump'tan NATO'dan ayrılma mesajı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco: Takımı hayata döndürmek için...
F.Bahçe Beko deplasmanda mağlup!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco: Taraftarımızın temeli buradaydı! Tedesco: Taraftarımızın temeli buradaydı! 23:44
Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi! Tedesco "Ültimatom" sorusuna böyle yanıt verdi! 23:30
Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... 23:17
Potanın Perileri, Macaristan'a mağlup! Potanın Perileri, Macaristan'a mağlup! 22:57
Nene hat-trick’i çocuğuyla kutladı! Nene hat-trick’i çocuğuyla kutladı! 22:54
Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması! Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması! 22:50
Daha Eski
Kante: Umarım ligi kazanırız Kante: Umarım ligi kazanırız 22:47
Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... 22:35
Saran: Vazgeçme şansımız yok! Saran: Vazgeçme şansımız yok! 22:28
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 21:19
Liverpool-G.Saray maçı detayları! Muhtemel 11'ler Liverpool-G.Saray maçı detayları! Muhtemel 11'ler 20:49
Kadıköy, Filistin'i unutmadı! Kadıköy, Filistin'i unutmadı! 20:30