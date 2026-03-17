Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-lacivertlilerin 4-1 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından Jayden Oosterwolde, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hollandalı savunmacı, "İlk geldiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Antrenmanlarda elimden geleni yaparsam ilk 11'de oynayacağımı biliyordum. Bugün de kaptanlık bandını taktım. Umarım bu bandı daha uzun zamanlar takabilirim." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZI ANLIYORUM AMA..."

"Son kaybettiğimiz maçın ardından taraftarlarımızın kızgın olmasını anlıyorum ama futbol bu. Bugün stadyum dolu değildi ama yine de buraya gelen taraftarlarımız bizi destekledi. Umarım gelecek maçta yine stadyumumuz dolu olur. Biz hala Fenerbahçe'yiz ve inanmaya devam ediyoruz."