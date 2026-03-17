CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması!

Fenerbahçe'de Gaziantep FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Jayden Oosterwolde, kaptanlık pazubandını takmasıyla ilgili olarak "Umarım bu bandı daha uzun zamanlar takabilirim." dedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 22:54 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 22:55
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-lacivertlilerin 4-1 galip ayrıldığı karşılaşmanın ardından Jayden Oosterwolde, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hollandalı savunmacı, "İlk geldiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Antrenmanlarda elimden geleni yaparsam ilk 11'de oynayacağımı biliyordum. Bugün de kaptanlık bandını taktım. Umarım bu bandı daha uzun zamanlar takabilirim." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZI ANLIYORUM AMA..."

"Son kaybettiğimiz maçın ardından taraftarlarımızın kızgın olmasını anlıyorum ama futbol bu. Bugün stadyum dolu değildi ama yine de buraya gelen taraftarlarımız bizi destekledi. Umarım gelecek maçta yine stadyumumuz dolu olur. Biz hala Fenerbahçe'yiz ve inanmaya devam ediyoruz."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması! Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması! 22:50
Kante: Umarım ligi kazanırız Kante: Umarım ligi kazanırız 22:47
Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... 22:35
Saran: Vazgeçme şansımız yok! Saran: Vazgeçme şansımız yok! 22:28
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 21:19
Liverpool-G.Saray maçı detayları! Muhtemel 11'ler Liverpool-G.Saray maçı detayları! Muhtemel 11'ler 20:49
Daha Eski
Kadıköy, Filistin'i unutmadı! Kadıköy, Filistin'i unutmadı! 20:30
Kadıköy'de tribünler boş kaldı! Kadıköy'de tribünler boş kaldı! 20:08
"Adım adım özümüze dönüyoruz!" "Adım adım özümüze dönüyoruz!" 19:32
"Ben de hayal kırıklığına uğradım!" "Ben de hayal kırıklığına uğradım!" 18:35
F.Bahçe-Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgileri F.Bahçe-Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgileri 18:20
Liverpool hazırlıklarını tamamladı! Liverpool hazırlıklarını tamamladı! 17:38