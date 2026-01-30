CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün'lü Houston Rockets deplasmanda Atlanta Hawks'ı rahat geçti!

Alperen Şengün'lü Houston Rockets deplasmanda Atlanta Hawks'ı rahat geçti!

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 104-86 mağlup ederken, milli basketbolcu Alperen Şengün 9 sayı, 13 ribaund, 4 asist ve 3 blokla oynadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 09:47
Alperen Şengün'lü Houston Rockets deplasmanda Atlanta Hawks'ı rahat geçti!

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, State Farm Arena'da karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 104-86'lık skorla mağlup etti ve 29. galibiyetini kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 27 dakika kaldığı parkede 9 sayı, 13 ribaund, 4 asist ve 3 blokla oynarken, Kevin Durant 31 sayı ve Jabari Smith de 14 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 26. yenilgisini alan Atlanta'da ise C.J. McCollum 23 sayı ve Nickeil Alexander-Walker da 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

PHILADELPHIA EVİNDE KAZANDI

Philadelphia 76ers ise evinde karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 113-111'lik skorla yendi. Bu sezonki 26. galibiyetini elde eden Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 8 dakika süre alırken, 2 ribaund, 2 blokla oynadı. Takımda ayrıca Tyrese Maxey 40 sayı ve Joel Embiid de 37 sayıyla ön plana çıktı. Ligde üst üste 7, toplamda da 37. mağlubiyetini alan Sacramento'da ise Dennis Schröder 27 sayı, DeMar DeRozan de 25 sayı kaydetti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 113 - Sacramento Kings: 111

Washington Wizards: 109 - Milwaukee Bucks: 99

Atlanta Hawks: 86 - Houston Rockets: 104

Chicago Bulls: 113 - Miami Heat: 116

Dallas Mavericks: 121 - Charlotte Hornets: 123

Phoenix Suns: 114 - Detroit Pistons: 96

Denver Nuggets: 107 - Brooklyn Nets: 103

Minnesota Timberwolves: 123 - Oklahoma City Thunder: 111

F.Bahçe'ye İrlandalı golcü! Transferde ters köşe
Villarreal’den Gueye için uçuk talep!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan'a sunulan sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu: 15 yaş sınırı geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Asllani'nin geliş zamanı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri CANLI | Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri 09:17
Kaplan Avustralya Açık'a veda etti Kaplan Avustralya Açık'a veda etti 09:16
F.Bahçe'ye İrlandalı golcü! Transferde ters köşe F.Bahçe'ye İrlandalı golcü! Transferde ters köşe 09:13
Galatasaray'ın Play Off rakipleri belli oluyor Galatasaray'ın Play Off rakipleri belli oluyor 09:02
Maç sonu F.Bahçeli yıldıza flaş eleştiri! Maç sonu F.Bahçeli yıldıza flaş eleştiri! 08:39
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! 08:37
Daha Eski
Önümüze bakıyoruz Önümüze bakıyoruz 02:16
Böyle olmaz Böyle olmaz 02:09
Utanç dakikaları! Utanç dakikaları! 02:04
Hakem başarılıydı Hakem başarılıydı 02:03
3‘ü zorunlu 5 değişiklik 3‘ü zorunlu 5 değişiklik 02:02
Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz 02:01