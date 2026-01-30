UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakipleri kura çekimi sonrası netleşecek. Avrupa Ligi kura çekimi tarihi, yayın saati, muhtemel rakipler ve eşleşme ihtimalleri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri kimler, kura çekimi canlı yayın bilgileri ve eşleşme detayları haberimizde yer alıyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi için geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri kura çekimiyle birlikte netlik kazanacak. Kura çekimi, 30 Ocak Cuma günü (bugün) İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 kalarak lig etabını 19. sırada tamamladı ve adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip play-off turunda İngiltere Premier Lig'den Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu turu geçip adını son 16'ya yazdırırsa, Danimarka'dan Midtjylland ya da İspanya temsilcisi Real Betis ile kozlarını paylaşacak.

