Pep Guardiola’dan Filistin mesajı! “Onları yalnız bıraktığımızı hissediyorum”

Manchester City'nin Katalan menajeri Pep Guardiola, Barselona'da Filistin için düzenlenen yardım kampanyasında yaptığı konuşmayla dünya gündemine oturdu.

Guardiola, Katalonya'nın önde gelen 30 sanatçısının katılımıyla Palau Sant Jordi'de gerçekleştirilen 'Act x Palestine' adlı yardım etkinliğinde sahne aldı. Siyah-beyaz Filistin kefiyesi takan tecrübeli teknik adam, Gazze'de savaş nedeniyle ebeveynlerini kaybeden çocuklara dikkat çeken çarpıcı ifadeler kullandı.

Konuşmasında, enkaz altında kalan annesini arayan bir çocuğun görüntüsünün kendisini derinden etkilediğini söyleyen Guardiola, dünyanın bu trajedi karşısında sessiz kaldığını vurguladı. "Onları yalnız bıraktığımızı hissediyorum" diyen Guardiola, bombaların yaratmak istediği en büyük sonucun sessizlik ve görmezden gelme olduğunu ifade etti.

Guardiola, toplumların ve bireylerin bir adım öne çıkması gerektiğini belirterek, "Sadece orada olmak bile çok şey ifade ediyor. Başka yöne bakmamalı, dahil olmalı ve katılmalıyız" sözleriyle çağrıda bulundu.

Konuşmasının sonunda Filistin'e verilen desteğin yalnızca tek bir coğrafyayla sınırlı olmadığını vurgulayan Guardiola, "Bu Filistin için bir bildiri ama aynı zamanda insanlık için bir bildiridir" diyerek sözlerini tamamladı.

İŞTE GUARDIOLA'NIN KONUŞMASI