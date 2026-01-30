CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül FCSB - Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ömer Üründül FCSB - Fenerbahçe maçını yorumladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de FCSB - Fenerbahçe mücadelesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 08:40
Ömer Üründül FCSB - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Fenerbahçe, dün gece 2 puan kaybettiği maçta genel görüntüsüyle çok kötü bir sınav verdi."

Ömer Üründül FCSB - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Kapasitesi sınırlı FCSB, topu F.Bahçe'ye bırakarak oynadı. İlk 25 dakika oyunun tek hâkimiydi."

Ömer Üründül FCSB - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Yüzde 66'lık topa sahip olma oranı vardı ama ciddi bir üretkenlik yoktu. Korner atışında İsmail Yüksek güzel bir kafa golüne imza attı. Ancak 25 ila 50. dakikalar arasında Fenerbahçe geçiş oyunlarından rakibe 6 pozisyon verdi."

Ömer Üründül FCSB - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"5'ini Ederson kurtardı. 50'den sonra yine F.Bahçe oyunu domine ediyor ama net pozisyonlara yine FCSB giriyordu."

Ömer Üründül FCSB - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Ederson 6. kurtarışını da yaptı ama 7'inci de pes etti. Buna rağmen son dakikada 1 gole daha engel oldu."

Ömer Üründül FCSB - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Sonuçta F.Bahçe, kaybettiği 2 puanla daha zor rakiplerle eşleşti. Gelelim genel gözlemlerime…"

Ömer Üründül FCSB - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Kerem, 2 pozisyona girdi ve kaçırdı, onun dışında sahada yok. Bir tane çalım atamayan kanat forveti olur mu?"

Ömer Üründül FCSB - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Soldan kanat bindirmelerini ters ayaklı Mert Müldür yaptı. Semedo fizik olarak çok yetersiz. Nene ikinci sınıf bir kanat forveti."

Ömer Üründül FCSB - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"En-Nesyri çok istekliydi, çapraz koşular da yaptı. Bir tane geldi, vurdu ancak kaleci kurtardı. Fred idare ediyor, sorumluluk alacak güce sahip değil. İsmail çok takdir ettiğim bir oyuncu ama hala profesyonelliği öğrenemedi."

Ömer Üründül FCSB - Fenerbahçe maçını yorumladı!

"Takım önde, güzel bir gol atmışsın, gereksiz bir sarı kart gördü. Devre sonunda da net ikinci sarı kartlık hareketi yaptı, hakem atladı. Talisca oynadığı sürece yürüdü. Tedesco'nun, İsmail çıktıktan sonra niye üçlü defansa döndüğüne anlam veremedim. Sonuç; F.Bahçe'yi gelecek için hiç iyi bulmadım."

F.Bahçe'ye İrlandalı golcü! Transferde ters köşe
Beşiktaş'ın yeni transferinin geliş zamanı belli oldu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'a sunulan sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu: 15 yaş sınırı geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü transferinde ters köşe!
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri CANLI | Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri 09:17
Kaplan Avustralya Açık'a veda etti Kaplan Avustralya Açık'a veda etti 09:16
F.Bahçe'ye İrlandalı golcü! Transferde ters köşe F.Bahçe'ye İrlandalı golcü! Transferde ters köşe 09:13
Galatasaray'ın Play Off rakipleri belli oluyor Galatasaray'ın Play Off rakipleri belli oluyor 09:02
Maç sonu F.Bahçeli yıldıza flaş eleştiri! Maç sonu F.Bahçeli yıldıza flaş eleştiri! 08:39
Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! Usta yazardan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! 08:37
Daha Eski
Önümüze bakıyoruz Önümüze bakıyoruz 02:16
Böyle olmaz Böyle olmaz 02:09
Utanç dakikaları! Utanç dakikaları! 02:04
Hakem başarılıydı Hakem başarılıydı 02:03
3‘ü zorunlu 5 değişiklik 3‘ü zorunlu 5 değişiklik 02:02
Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz Ederson: Şampiyon olmak istiyoruz 02:01