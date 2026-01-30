CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal'den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal'den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam

Şampiyonlar Ligi play-off biletini alan Galatasaray'da transfer zirvesi yapıldı. Villarreal'in Pape Gueye için istediği rakam masaya yatırılırken sarı-kırmızılıların yol haritası netleşti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 09:09
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal’den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal’den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam

Sarı-kırmızılı kulüpte transfer gündemi dün yapılan üst düzey toplantıda bir kez daha ele alındı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal’den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam

Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve Teknik Direktör Okan Buruk'un katıldığı zirvede, gündemdeki isimlerin maliyetleri detaylı şekilde değerlendirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal’den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam

Toplantıda orta saha transferinin yanı sıra diğer bölgeler için de fikir alışverişi yapıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal’den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam

Özellikle 23 yaş altı yabancı kontenjanındaki bir kişilik boşluğun sol stoper transferinde kullanılması seçeneğinin ön plana çıktığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal’den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam

40 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Milliyet'te yer alan habere göre, orta saha için listenin üst sıralarında yer alan Pape Gueye'nin maliyetinin ise yönetimi düşündürdüğü ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal’den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam

Villarreal'in 27 yaşındaki Senegalli futbolcu için 40 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal’den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam

Ayrıca, oyuncunun da yıllık 8 milyon euro maaş istediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal’den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam

Bu rakamların, seçim sürecine giren Başkan Özbek'i temkinli davranmaya ittiği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal’den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam

Bu sezon Villarreal formasıyla 23 resmi maçta görev alan Pape Gueye, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

