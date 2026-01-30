GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Villarreal’den Pape Gueye için uçuk talep! İşte o rakam
Şampiyonlar Ligi play-off biletini alan Galatasaray'da transfer zirvesi yapıldı. Villarreal'in Pape Gueye için istediği rakam masaya yatırılırken sarı-kırmızılıların yol haritası netleşti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Toplantıda orta saha transferinin yanı sıra diğer bölgeler için de fikir alışverişi yapıldı.
Özellikle 23 yaş altı yabancı kontenjanındaki bir kişilik boşluğun sol stoper transferinde kullanılması seçeneğinin ön plana çıktığı öğrenildi.
40 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ
Milliyet'te yer alan habere göre, orta saha için listenin üst sıralarında yer alan Pape Gueye'nin maliyetinin ise yönetimi düşündürdüğü ifade edildi.
Villarreal'in 27 yaşındaki Senegalli futbolcu için 40 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.
Ayrıca, oyuncunun da yıllık 8 milyon euro maaş istediği öğrenildi.
Bu rakamların, seçim sürecine giren Başkan Özbek'i temkinli davranmaya ittiği kaydedildi.
Bu sezon Villarreal formasıyla 23 resmi maçta görev alan Pape Gueye, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
