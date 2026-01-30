CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de flaş Cherif gelişmesi! Transfer görüşmelerinde…

Fenerbahçe’de flaş Cherif gelişmesi! Transfer görüşmelerinde…

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Angers forması giyen 19 yaşındaki Sidiki Cherif için yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydetti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 10:09
Fenerbahçe, ara transfer döneminde golcü takviyesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'in 19 yaşındaki forveti Sidiki Cherif'i transfer listesine aldı.

Genç oyuncu için bir süredir temaslarını sürdüren Fenerbahçe cephesinde görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Fenerbahçe ile Angers arasında yapılan müzakerelerde önemli mesafe kat edildi.

Taraflar arasında bonservis ve ödeme planı üzerine görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Bu sezon Angers formasıyla 20 resmi karşılaşmaya çıkan Cherif, 4 golle takımına skor katkısı sağladı.

Hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle dikkat çeken genç forvet, Avrupa kulüplerinin de radarında bulunuyor.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Cherif, Angers altyapısında yetişti.

Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun yaşını ve potansiyelini uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması ve görüşmelerin sonuçlanmasının beklendiği belirtiliyor.

