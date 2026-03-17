CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Domenico Tedesco'dan Gaziantep FK maçı öncesi açıklama: Adım adım özümüze dönüyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'ye karşı mücadelede edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 19:32 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 19:40
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın öncesinde konuştu.

Tedesco, "Son mağlubiyetin herhangi bir tartışması yok, kötü bir oyun sergiledik ve mağlubiyeti hak ettik. Detaylı analizleri yaptık ve gereken sonuçları çıkardık. Bu şekilde bir mağlubiyet alıyorsanız, bunu kendi aranızda konuşursunuz. Son maçta kaybediş şeklimizden sonra konuşacak çok fazla şeyiniz oluyor. Derinlemesine analiz yaptık. Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştirmek bizim elimizde.

Şu ana kadar 40 maç oynadık, bu maç 40. maç. 32 maçta 4-2-3-1, 4-3-3 oynadık. Son maçlarda 6 tane önemli sakatımız olduğu için zorunlu değişiklik yaptık. Son maçta da 4-4-2 elmas oynadık çünkü Fred çok iyi performans gösterdi antrenmanda ve Asensio'nun sakatlığı vardı. Biz bugün eski sisteme dönmek istedik. Hala çok eksiğimiz var ama bir yerde özünüze geri dönmeniz gerekiyor. Adım adım özümüze dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
