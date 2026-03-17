Domenico Tedesco'dan Gaziantep FK maçı öncesi açıklama: Adım adım özümüze dönüyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın öncesinde konuştu.

Tedesco, "Son mağlubiyetin herhangi bir tartışması yok, kötü bir oyun sergiledik ve mağlubiyeti hak ettik. Detaylı analizleri yaptık ve gereken sonuçları çıkardık. Bu şekilde bir mağlubiyet alıyorsanız, bunu kendi aranızda konuşursunuz. Son maçta kaybediş şeklimizden sonra konuşacak çok fazla şeyiniz oluyor. Derinlemesine analiz yaptık. Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştirmek bizim elimizde.

Şu ana kadar 40 maç oynadık, bu maç 40. maç. 32 maçta 4-2-3-1, 4-3-3 oynadık. Son maçlarda 6 tane önemli sakatımız olduğu için zorunlu değişiklik yaptık. Son maçta da 4-4-2 elmas oynadık çünkü Fred çok iyi performans gösterdi antrenmanda ve Asensio'nun sakatlığı vardı. Biz bugün eski sisteme dönmek istedik. Hala çok eksiğimiz var ama bir yerde özünüze geri dönmeniz gerekiyor. Adım adım özümüze dönüyoruz." ifadelerini kullandı.