RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı canlı takip et

Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken RAMS Başakşehir, 20. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Son 6 haftada 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan turuncu-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, haftaya 29 puanla 6. sırada girdi ve Avrupa kupaları hedefini sürdürüyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 19 puanla 12. sırada yer aldı. Peki, RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler FOTOMAÇ.com'da...

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, yarın Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında bugün oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 17.00'de başlayacak.

⚽ MAÇ GÜNÜ | #İBFKvÇRS🆚 Çaykur Rizespor🗓 Trendyol Süper Lig 20. Hafta🏟 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu🕔 17.00 pic.twitter.com/Z1apA1Fh1F — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) January 30, 2026

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.

BAŞAKŞEHİR – RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakada hakem Yiğit Arslan görev alacak.

🏆 Trendyol Süper Lig 📅 20. Hafta ⚽ Rams Başakşehir - Çaykur Rizespor 🗓 31 Ocak Cumartesi ⏰ 17.00 🏟 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu🗣 Yiğit Arslan📱 #İBFKvÇRS pic.twitter.com/3LPI0EHmuq — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 30, 2026

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU NE?

RAMS Başakşehir 29 puanla 6. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 19 puanla 12. basamakta bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanacak. Rams Başakşehir FK-Çaykur Rizespor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN