CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 10:59
RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı canlı takip et

Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken RAMS Başakşehir, 20. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Son 6 haftada 4'ü üst üste olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan turuncu-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, haftaya 29 puanla 6. sırada girdi ve Avrupa kupaları hedefini sürdürüyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 19 puanla 12. sırada yer aldı. Peki, RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler FOTOMAÇ.com'da...

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, yarın Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında bugün oynanacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 17.00'de başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak.

BAŞAKŞEHİR – RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakada hakem Yiğit Arslan görev alacak.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU NE?

RAMS Başakşehir 29 puanla 6. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor 19 puanla 12. basamakta bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli yayınlanacak. Rams Başakşehir FK-Çaykur Rizespor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Fred’e Avrupa’dan dev talip!
Dursun Özbek’ten transfere veto!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Ünlü isimlere bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Sıla Dündar listede!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da orta saha için rota Fransa!
Usta yazardan Fırtına'nın 2 yıldızına eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Corendon Alanyaspor- İkas Eyüpspor CANLI | Corendon Alanyaspor- İkas Eyüpspor 10:43
Lakers Wizards'ı farklı mağlup etti Lakers Wizards'ı farklı mağlup etti 10:25
Fred’e Avrupa’dan dev talip! Fred’e Avrupa’dan dev talip! 10:23
Beşiktaş-Konyaspor maçı bilgileri Beşiktaş-Konyaspor maçı bilgileri 10:15
Usta yazardan Fırtına'nın 2 yıldızına eleştiri! Usta yazardan Fırtına'nın 2 yıldızına eleştiri! 09:07
Cherif imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Cherif imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 01:11
Daha Eski
Fenerbahçe'de Lookman tamam! Fenerbahçe'de Lookman tamam! 01:10
Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik 01:10
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 01:10
Fırtına fırsat tepti! Fırtına fırsat tepti! 01:10
Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! 01:10
Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! 01:10