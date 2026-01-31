GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten transfere veto! Maliyet hesabı sonrası...
Galatasaray'ın orta saha listesinin ilk sırasında yer alan Pape Gueye için yapılan maliyet hesabı sonrası Başkan Dursun Özbek frene bastı; Villarreal'in yüksek bonservis beklentisiyle transfer dosyası kapandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
31 Ocak 2026 Cumartesi 10:47
Yapılan hesaplamada 4,5 yıllık toplam yükün yaklaşık 65 milyon euroyu bulduğu belirtildi.
Bu rakamı yüksek bulan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transferi veto etti.
Böylece "geldi, geliyor" denilen Pape Gueye dosyası kapandı.
Sarı-kırmızılılar, orta saha arayışlarını farklı alternatiflerle sürdürme kararı aldı.
