Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten transfere veto! Maliyet hesabı sonrası...

GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten transfere veto! Maliyet hesabı sonrası...

Galatasaray'ın orta saha listesinin ilk sırasında yer alan Pape Gueye için yapılan maliyet hesabı sonrası Başkan Dursun Özbek frene bastı; Villarreal'in yüksek bonservis beklentisiyle transfer dosyası kapandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 10:47
GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten transfere veto! Maliyet hesabı sonrası...

Galatasaray'da orta saha takviyesi için bir süredir gündemin zirvesinde yer alan Pape Gueye transferi sonuçsuz kaldı.

GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten transfere veto! Maliyet hesabı sonrası...

Sarı-kırmızılı yönetim, Senegalli futbolcunun şartlarına olumlu yaklaşmasına rağmen kulübü Villarreal'in yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım attı.

GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten transfere veto! Maliyet hesabı sonrası...

Sabah'ta yer alan habere göre, Gueye'nin yıllık 5 milyon euronun üzerindeki maaş beklentisi ve Villarreal'in 40 milyon euroluk bonservis isteği toplam maliyeti ciddi şekilde artırdı.

GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten transfere veto! Maliyet hesabı sonrası...

Yapılan hesaplamada 4,5 yıllık toplam yükün yaklaşık 65 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten transfere veto! Maliyet hesabı sonrası...

Bu rakamı yüksek bulan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transferi veto etti.

GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten transfere veto! Maliyet hesabı sonrası...

Böylece "geldi, geliyor" denilen Pape Gueye dosyası kapandı.

