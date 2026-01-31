GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten transfere veto! Maliyet hesabı sonrası...

Galatasaray'da orta saha takviyesi için bir süredir gündemin zirvesinde yer alan Pape Gueye transferi sonuçsuz kaldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Gueye'nin yıllık 5 milyon euronun üzerindeki maaş beklentisi ve Villarreal'in 40 milyon euroluk bonservis isteği toplam maliyeti ciddi şekilde artırdı.