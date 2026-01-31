CANLI SKOR ANA SAYFA
Usta yazardan Fırtına'nın 2 yıldızına eleştiri! "Bedenleri sahada akılları başka yerde"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fotomaç gazetesi yazarları, mücadeleyi değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 09:07
MUSTAFA ÇULCU: PENALTILAR DOĞRU!

Trabzonspor, ilk yarıda topa daha fazla hükmeden taraftı lakin; Zubkov ve Onuachu'nun cılız bir iki, gol girişimi dışında pozisyonu yoktu. Antalya, geçiş oyununu kovaladı.
Her iki takım için üretkenlik, yoktu.
Ta ki Oulai'nin hatasında Van de Streek'in golü atana kadar.

Bu maçı hareketlendirdi. Bu hareketlenme ikinci yarıya hızlı giren Trabzonspor'un lehine 51'de verilen net penaltı ile daha da yükseldi.
Öyle ki Antalyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu verdiği tepkiden dolayı kulübeden ihraç oldu. Trabzonspor'un ikinci yarı oyun isteği, iştahı ve oyunda ağırlığı vardı. İkinci penaltıyı Onuachu gole çeviremeyince galibiyet kaçtı.

Oğuzhan Çakır'ın bazı faul kararlarını Antalyasporlu oyuncular beğenmedi ama iyiydi.
51'de yüksek topa Onuachu kafa ile vururken Veysel Sarı'nın arkadan vücutla yaslanması faul değil ama önden hamlede geç kalan Hüseyin'in savurduğu tekme Onuachu'nun göğsüne geliyor net penaltı. Oğuzhan Çakır kendini yenilemiş uzun zaman sonra ilk defa VAR'a bırakmadan sahada doğru penaltı verdi. Tepkiler gelince Hüseyin'e sarıyı unuttu.

77'de yan top ceza alanı içi çok kalabalık hakemin görme şansı yoktu. Hava topunda Hüseyin topu bilerek sağ el ile oynuyor net penaltı.
VAR müdahalesi ile doğru penaltı kararı geldi. Hakem gerilen oyunda zaman zaman zorlansa da çok başarılıydı.

REHA KAPSAL: BAŞKA!

Trabzonspor, üst sıralardan kopmamak adına Antalyaspor karşısında 3 puan hedefi ile çıktı.
İlk devre yine klasik bir bordo mavili takım oyunu seyrettik. Karadeniz ekibinin son 8 maçta ilk yarı sonunda soyunma odasına galip gidememesi göz önüne alınırsa dünkü futbol kimseyi şaşırtmamıştır.
Yine çok etkisiz, temposuz, coşkusuz ve ağır oynayan bir takım izledik ilk yarıda.
Onuachu gibi 2 metrelik bir santrforun varsa bununla ilgili hücum seti ezberin olur.

Bu ezber özellikle sağ ve sol kanatların işlemesini gerektirir.
Bununla beraber savunma oyuncularını peşine takarak arkadaşlarına fırsatlar yaratır.
En temel eksiklik hiçbir oyuncunun genelde defansın sırtına hiç koşu denememesi.
Bu anlayış her zaman ve her şartta birinci hücum prensibi olmalı.

İkinci yarıda Trabzonspor daha baskın göründü ama bunu gol pozisyonuna çevirmede ve üretmede büyük sıkıntı yaşadı.
Bir takım ortak akılla, planlara göre hareket etmek yerine duygular ile oynarsa ortaya böyle içgüdüsel ve kaos bir futbol çıkar.
Çıkan transfer haberleri Augusto ve Oulai'yi çok etkilemiş. Bedenleri sahada akılları başka yerde olduğu çok belli.

Mustafa varken Lovik'in yeni transfer olsa da oynaması doğru değildi.
Bir maçı kazanmayı istemek başka, onu nasıl kazanacağını bilmek, kurgulamak ve uygulatmak başka.

ZEKİ UZUNDURUKAN: SAVAŞMAZSAN KAZANAMAZSIN!

Trabzonspor, Antalyaspor karşısında ilk yarıda o kadar yavaş, o kadar etkisiz bir futbol oynadı ki...
Sanki lig bitmiş, hedefine ulaşmış, tatil için gün sayan futbolcular topluluğu gibiydi Trabzon!
Bordo-mavililer, oyunun hücum yönünde de savunma tarafında da sahada yoktu.
İlk yarıda Oulai'nin hatasından Antalyaspor golü buldu.

Oulai çok genç bir oyuncu ve transfer tekliflerinden belli ki çok etkilenmiş.
Futbol hatalar oyunu. Her oyuncu böyle hatalar yapabilir.
Oulai için bu hata da bir nazar boncuğu diye düşünüyorum.
Lovik, ilerleyen haftalarda ritm tutar, güçlenir ve Trabzonspor'a faydalı olabilir.
Ama şu anki güçsüz haliyle ilk 11 oynayacak düzeyde değil.

Ayrıca Trabzonspor'un haftalardır bir oyun ezberi vardı. Neydi o ezber!
Zubkov'un kanadından oynayıp sonuç alan bir Trabzonspor izliyorduk.
Lovik geldi diye sol kanadı da kullanmaya çalıştı dün Trabzonspor.
Ama Lovik ve önündeki Augusto etkisiz kalınca, ilk 45'te kanatsız bir Fırtına izledik.

Fatih Tekke, Lovik'in ilk 45'teki vasat futbolunu gördükten sonra yanlışından dönüp, ikinci yarıya Mustafa Eskihellaç ile başladı.
Çok doğru bir karardı bu. Takım bir anda kendine geldi.
Nitekim Mustafa oyuna girdikten sonra daha hızlı oynayan, sahada daha güçlü duran bir Trabzonspor izlemeye başladı.

Trabzonspor ikinci yarıda penaltıdan beraberliği yakaladı.
Penaltı pozisyonunda Hüseyin'in, Onuachu'ya sert bir darbesi var.
Antalyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu bu pozisyonun nesine itiraz etti anlamadım. Buz gibi penaltı pozisyon.
Onuachu golden sonra kendine geldi. Aslında Trabzonspor takım halinde uykudan uyandı ve futbol oynamaya başladı.
Üst üste pozisyonlara girdi bordo mavililer.
Trabzonspor maçın sonlarına doğru bir penaltı daha kazandı. Ama Onuachu bu kez penaltıda kaleci Julian Cuesta'ya takıldı.
Kötü bir penaltı kullandı Onuachu ve ilk kez penaltı kaçırdı.

Onuachu kalitesinde bir golcü, penaltıyı köşeye göndermeliydi. İki penaltıyı da ortaya vurdu.
Trabzonspor zirve yarışında ağır bir yara aldı.
Kazansaydı maç fazlasıyla ikinci sıraya çıkacaktı.
Büyük bir fırsatı kaçırdı bordomavililer.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
