CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı!

Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, mücadelenin 51. ve 80. dakikalarında penaltı kazandı. İlk penaltıyı gole çeviren Paul Onuachu, ikinci golde fileleri havalandırmayı başaramadı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 21:25 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 22:02
Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında heyecan Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi ile başladı. Mücadelede dakikalar 51'i gösterdiğinde ev sahibi takımdan Hüseyin Türkmen'in müdahalesi sonrası Onuachu, rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından maçın hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Fırtına, Onuachu'nun gole çevirdiği penaltı vuruşu ile skora 1-1'lik denge getirdi.

İŞTE O POZİSYON

FIRTINA'NIN İKİNCİ PENALTISINDA ONUACHU BAŞARISIZ

Trabzonspor, mücadelenin 80. dakikasında VAR incelemesinin ardından bir penaltı daha kazandı. Kullandığı ilk penaltıyı gole çeviren Onuachu, ikinci penaltısında topu filelerle buluşturmayı başaramadı.

İŞTE O POZİSYON

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Fenerbahçe'de Lookman tamam!
Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan takoz muhalefete tepki: "Vizyonsuzlar korosuna aldırmadık 30 bin kilometre yol yaptık"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:39
Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! 21:24
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 20:58
Konyaspor yeni transferi açıkladı! Konyaspor yeni transferi açıkladı! 20:37
Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! 20:21
F.Bahçe - N. Forest maçının tarihi belli oldu F.Bahçe - N. Forest maçının tarihi belli oldu 20:17
Daha Eski
G.Saray - Juventus maçının tarihi açıklandı G.Saray - Juventus maçının tarihi açıklandı 20:15
Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI 19:35
Fatih Tekke'den Umut Nayir açıklaması Fatih Tekke'den Umut Nayir açıklaması 19:34
Trabzonspor'dan açıklama! Taşlı saldırı... Trabzonspor'dan açıklama! Taşlı saldırı... 19:26
Avustralya Açık'ta Djokovic-Alcaraz finali! Avustralya Açık'ta Djokovic-Alcaraz finali! 19:14
Fenerbahçe'de Lookman tamam! Fenerbahçe'de Lookman tamam! 18:49