Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında heyecan Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi ile başladı. Mücadelede dakikalar 51'i gösterdiğinde ev sahibi takımdan Hüseyin Türkmen'in müdahalesi sonrası Onuachu, rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından maçın hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Fırtına, Onuachu'nun gole çevirdiği penaltı vuruşu ile skora 1-1'lik denge getirdi.

Trabzonspor, mücadelenin 80. dakikasında VAR incelemesinin ardından bir penaltı daha kazandı. Kullandığı ilk penaltıyı gole çeviren Onuachu, ikinci penaltısında topu filelerle buluşturmayı başaramadı.

