Haberler Fenerbahçe Olympiakos-Fenerbahçe Beko | CANLI

Olympiakos-Fenerbahçe Beko | CANLI

EuroLeague'de 14. hafta erteleme maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 22:01
Olympiakos-Fenerbahçe Beko | CANLI

EuroLeague'de 14. hafta erteleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, 30 maçta elde ettiği 22 galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken, zorlu deplasmanda önemli bir sınava çıkıyor. Ev sahibi ekip ise 31 karşılaşmada topladığı 20 galibiyetle üst sıralardaki iddiasını sürdürürken, sahasında avantajı kullanarak güçlü rakibini mağlup etmeyi hedefliyor.

CANLI SKOR (GÜNCELLENECEKTİR)

1. Çeyrek (Oynanıyor): Olympiakos 0-0 Fenerbahçe Beko

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de ertelenen 14. hafta karşılaşmasında Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı 17 Mart 2026 Salı günü saat 22.15'te başladı.

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Nicolo Melli ve Devon Hall kadroda yer almıyor. Oynanması gereken tarihte kadroda bulunmayan Nando De Colo ve Chris Silva da Olympiakos karşısında forma giyemiyor.

OLYMPIAKOS İLE FENERBAHÇE BEKO ARASINDA 38. RANDEVU

Olympiakos ile Fenerbahçe Beko, 38. kez rakip oluyor. Daha önce oynanan 18 karşılaşmayı Yunanistan ekibi kazanırken, 19 mücadeleyi ise temsilcimiz üstün tamamladı.

