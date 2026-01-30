Sidiki Cherif transferinde işlem tamam! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dört koldan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Angers forması giyen Fransız futbolcu Sidiki Cherif'in transferi için Fransız ekibiyle anlaşma sağladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Angers forması giyen Gine asıllı Fransız futbolcuyu kadrosuna kattı.
19 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı ve 22 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Romano ayrıca Fenerbahçe'nin Ademola Lookman transferi için Atalanta ile ödeme koşulları ve banka garantileri konusunda görüşmelerine devam ettiğini açıkladı.
İki takımın bonuslarla beraber 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi.
Bonservis bedelinde anlaşma sağlansa da İtalyan ekibinin ödeme koşullarına henüz onay vermediği kaydedildi.
İtalyan gazeteci, Fransa'ya gittiği söylenen Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in de hala İtalya'da bulunduğunu aktardı.
