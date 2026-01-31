Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Cumartesi günü Süper Lig'de zor günler geçiren Konyaspor'u Tüpraş Stadyumu'nda konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki etkileyici yenilmezlik serisini devam ettirerek ilk dört sıraya doğru ilerleyişini sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarlar, Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Teknik direktörlerin sahaya süreceği muhtemel 11'ler, maç saatine yakın açıklanacak olsa da iki takımın da ideal kadrolarına yakın bir dizilişle sahada olması bekleniyor. Karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgisi FOTOMAÇ.com'da...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki Süper Lig karşılaşması Cumartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Zorlu karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

🏆 Trendyol Süper Lig 20. Hafta🆚 Beşiktaş🗓️ 31 Ocak Cumartesi ⏰ 20.00🏟️ Beşiktaş Park 👤 Batuhan Kolak📲 #BJKvKNY pic.twitter.com/VFg6rDFFeD — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) January 30, 2026

ÖNEMLİ AYRILIKLAR: ABRAHAM VE RAFA SILVA TAKIMDAN AYRILDI

Kulübün ligde attığı yedi golle en golcü oyuncusu konumunda bulunan Tammy Abraham, 18 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu. Takımın oyun kurucu gücünde önemli rol üstlenen Rafa Silva ise eski kulübü Benfica'ya geri döndü. Ayrıca ocak transfer döneminde, Sunderland'den beş oyuncunun kalıcı ya da kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

AYRILIKLARA RAĞMEN KORUNAN İVME

Yaşanan bu önemli ayrılıklara rağmen, Yalçın yönetimindeki ekip ligdeki ivmesini büyük ölçüde korumayı başardı. Ancak son lig maçında Eyüpspor deplasmanında zor anlar yaşayan İstanbul temsilcisi, Cengiz Ünder'in 76. dakikada attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

PUAN DURUMU VE AVRUPA HEDEFİ

Beşiktaş, ligde topladığı 33 puanla beşinci sırada yer alıyor ve ilk dört sıranın yalnızca üç puan gerisinde bulunuyor. Son haftalardaki dirençli performansı ve istikrarlı oyunu dikkate alındığında, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

BEŞİKTAŞ İÇİN KONYASPOR MAÇI FIRSAT NİTELİĞİNDE

Bu karşılaşma, özellikle Beşiktaş'ın Konyaspor'a karşı son altı maçın beşini kazanması ve sezonun ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup etmesi nedeniyle, üst sıralardaki rakipler üzerindeki baskıyı sürdürmek adına önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

KONYASPOR'DA UMUTLAR SINIRLI

Konyaspor cephesinde ise tablo pek iç açıcı değil. Yeşil-beyazlılar, bu statta ligdeki son galibiyetini 10 yılı aşkın süre önce almıştı ve genel performansları hâlâ istikrarsız bir görüntü çiziyor.

ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ VE SÜREN GALİBİYET HASRETİ

Kasım ayında göreve gelen Çağdaş Atan, Konyaspor'un başında henüz Süper Lig'de galibiyetle tanışamadı. Anadolu Kartalları, son üç lig maçında Kayserispor, Eyüpspor ve Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Felix, Yasin, Emirhan, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota, Toure

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bjorlo, Berkan, Deniz, Svendsen, Muleka, Kramer