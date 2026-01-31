FENERBAHÇE HABERİ - Lookman transferinde flaş gelişme! Atalanta ile görüşmeler…

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Ademola Lookman transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamen durduğu iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 11:09
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken hücum hattı için önemli bir ismi gündemine almıştı.

Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için uzun süredir temaslarını yoğun şekilde devam ettiriyordu.

İddialara göre Fenerbahçe, 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta ile sözlü anlaşmaya varmaya oldukça yaklaşmıştı.

Ancak transfer sürecinde yaşanan son gelişme, bu iddiaların geçerliliğini yitirmesine neden oldu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Lookman'ın Fenerbahçe'ye transferi için yürütülen görüşmeler kesin olarak durduruldu.

Haberde, tarafların ödeme planı ve banka teminatları konusunda ortak noktada buluşamadığı vurgulandı.

Bu gelişme sonrası sarı-lacivertli yönetimin alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz sezon Serie A'da Atalanta formasıyla 31 maçta görev aldı.

Atalanta'nın ligi 3. sırada tamamladığı sezonda Lookman, 15 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Bu sezon ise tüm kulvarlarda 19 maça çıkan yıldız oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Ünlü isimlere bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Enes Batur ve Nisa Bölükbaşı listede!
