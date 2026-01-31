Avustralya Açık 2026 finali Djokovic - Alcaraz maçı ne zaman, saat kaçta?

Avustralya Açık'ta erkekler tekler finali, tenis tarihinin en özel eşleşmelerinden biri olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. Novak Djokovic ve Carlos Alcaraz, 2026 Avustralya Açık finalinde şampiyonluk için korta çıkacak. Djokovic, Avustralya Açık'taki efsanevi geçmişini bir kez daha taçlandırmak isterken; Alcaraz ise yeni bir dönemin simgesi olmayı hedefliyor. Avustralya Açık 2026 final maçı ne zaman, saat kaçta ve canlı nasıl izlenir? soruları tenis severler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Avustralya Açık 2026 finalinde kimler oynuyor? Djokovic - Alcaraz maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Avustralya Açık finali canlı nasıl izlenir?

"HAPPY SLAM"DE TARİHİ FİNAL: ALCARAZ - DJOKOVIC

Tenis dünyasında "Happy Slam" (Mutlu Slam) olarak anılan ve yıllar içinde etkili pazarlama stratejileriyle küresel cazibesini artıran Avustralya Açık, bir kez daha tarihe geçecek bir finale ev sahipliği yapıyor.

Melbourne'daki Rod Laver Arena, yarın dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ile turnuvayı 10 kez kazanan Novak Djokovic arasındaki dev mücadeleye sahne olacak.

FİNAL SONUCU KLASMANI DA ETKİLEYECEK

Finali Carlos Alcaraz'ın kazanması halinde İspanyol raket, dünya 1 numarası unvanını koruyacak. Novak Djokovic ise maçın sonucu ne olursa olsun, ATP sıralamasında 3. sıraya yükselmeyi garantilemiş durumda.

ALCARAZ, 87 YILLIK REKORUN EŞİĞİNDE

Turnuva tarihinin en uzun yarı final maçında (5 saat 27 dakika) Alman tenisçi Alexander Zverev'i 3-2 mağlup eden Alcaraz, kariyerinin ilk Avustralya Açık finaline yükseldi. Tüm büyük turnuvaları kazanan tarihteki 9. erkek tenisçi unvanını alacak. Halihazırda 2 Fransa Açık, 2 Wimbledon ve 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Alcaraz, Avustralya'da da mutlu sona ulaşırsa Don Budge'a ait 87 yıllık rekoru kıracak. Budge, 1938'de 22 yıl 363 günle kariyer grand slam yapmıştı. Alcaraz bunu 22 yıl 272 günle başaracak.

DJOKOVIC'İN "25" HEDEFİ

Tek erkeklerde 24 grand slam şampiyonluğuyla zirvede yer alan Novak Djokovic, finali kazanması halinde 25. grand slam zaferine ulaşarak tenis tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Sırp raket şu anda bu rekoru, tek kadınlarda 24 şampiyonluğu bulunan Margaret Court ile paylaşıyor.

Ayrıca Djokovic:

Açık dönemde grand slam kazanan en yaşlı tenisçi olacak

Daha önceki rekor, 1972'de 37 yaşında şampiyon olan Ken Rosewall'a aitti

10 kez Avustralya Açık kazanan Djokovic, şampiyon olması durumunda bu rekorunu 11'e çıkaracak.

"SINCARAZ" HAKİMİYETİ KIRILACAK MI?

Roger Federer ve Rafael Nadal'ın uzun yıllar grand slam sahnesini domine ettiği dönemi 2008 Avustralya Açık'ta sona erdiren Djokovic, son yıllarda Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner için kullanılan "Sincaraz" hegemonyasını da bozabilir. Alcaraz ve Sinner, 2024 Avustralya Açık'tan bu yana 8 grand slam şampiyonluğunu aralarında paylaştı. Alcaraz'ın şampiyonluğu halinde, iki tenisçi üst üste 9 grand slam zaferine ulaşacak ve bu durum tarihte üçüncü kez yaşanacak.

TARİHİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Rod Laver Arena'daki final, 15 yıl 348 günlük yaş farkıyla Avustralya Açık tarihine geçecek. Bu alandaki rekor, 1974 Wimbledon ve ABD Açık finallerinde Jimmy Connors – Ken Rosewall arasında yaşanan 17 yıl 304 günlük farka ait.

DJOKOVIC 102. KUPASININ PEŞİNDE

ATP kariyer şampiyonluklarında üçüncü sırada yer alan Djokovic, finali kazanması halinde 102. şampiyonluğuna ulaşacak.

Jimmy Connors: 109 şampiyonluk

Roger Federer: 103 şampiyonluk

Novak Djokovic: 101 şampiyonluk

Alcaraz'ın kazanması durumunda ise İspanyol raket 25. kariyer kupasına ulaşacak ve aktif tenisçiler arasında Sinner ve Zverev'i geçerek ikinci sıraya yerleşecek.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Final maçı 1 Şubat Pazar 11:30'da başlayacak.