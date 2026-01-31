Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Kulübü, 30 Kasım 2025 tarihli konsolide mali tablolarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre sarı-lacivertli kulübün toplam borç ve yükümlülükleri 27 milyar 635 milyon TL seviyesine ulaştı.

Fenerbahçe Kulübü'nün 30 Kasım 2025 itibarıyla hazırlanan konsolide borç ve yükümlülük tablosu kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan mali verilere göre sarı-lacivertlilerin toplam borcu 27 milyar 635 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Tabloda finansal borçlar 3 milyar 439 milyon TL, ticari borçlar ise 10 milyar 40 milyon TL olarak yer aldı. Kiralama kaynaklı yükümlülüklerin 190 milyon TL olduğu belirtilirken, ertelenmiş gelirler 6 milyar 51 milyon TL seviyesinde açıklandı.

Diğer borçlar ve yükümlülükler kalemi ise 7 milyar 915 milyon TL olarak raporlandı. Tüm bu kalemlerin toplamıyla birlikte kulübün konsolide borç ve yükümlülükleri 27 milyar 635 milyon TL'ye ulaştı.

