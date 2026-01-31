Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü'nün 30 Kasım 2025 itibarıyla hazırlanan konsolide borç ve yükümlülük tablosu kamuoyuna duyuruldu. Açıklanan mali verilere göre sarı-lacivertlilerin toplam borcu 27 milyar 635 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Tabloda finansal borçlar 3 milyar 439 milyon TL, ticari borçlar ise 10 milyar 40 milyon TL olarak yer aldı. Kiralama kaynaklı yükümlülüklerin 190 milyon TL olduğu belirtilirken, ertelenmiş gelirler 6 milyar 51 milyon TL seviyesinde açıklandı.

Diğer borçlar ve yükümlülükler kalemi ise 7 milyar 915 milyon TL olarak raporlandı. Tüm bu kalemlerin toplamıyla birlikte kulübün konsolide borç ve yükümlülükleri 27 milyar 635 milyon TL'ye ulaştı.